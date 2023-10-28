Uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı, AKP'nin 'Filistin' mitingi için hazır

Yayınlanma: 28.10.2023 - 11:08

Güncelleme: 28.10.2023 - 12:01

İsrail'in Gazze'de binlerce kişinin ölümüne yol açan saldırıları üzerine AKP İstanbul İl Başkanlığı, 'Büyük Filistin Mitingi' düzenleme kararı almıştı.

Tarifeli uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı'nda bugün yapılacak olan miting için hazırlıklar tamamlandı. Alanın giriş ve çıkış noktaları ile havalimanı çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Miting alanı girişinde üst ve çanta araması yapılacak.

Ayrıca alana platform kurulumları tamamlandı. Sahnedeki dev ekranların yanı sıra alan içerisinde çok sayıda ekran konuldu. Basın mensupları içinde yayın yapabilmeleri için platform hazırlandı.

Mitinge geleceklerin saat 12.00 sıralarında alana alınması bekleniyor. Mitingin ise saat 15.00 sıralarında başlaması öngörülüyor.

Alanla yaşanacak olumsuzlara karşı polis, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri de hazır bulunuyor.

ERDOĞAN'DAN ÇAĞRI

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye saldırıları artırması üzerine miting için bugün destekçilerine sosyal medya üzerinden bir kez daha çağrıda bulunup şöyle seslenmişti:

"Tüm kardeşlerimi bugün, bu çağrılarımızı daha güçlü yapacağımız, İsrail zulmü karşısında Filistin halkının yanında olduğumuzu haykıracağımız Büyük Filistin Mitingi’ne, İstanbul Atatürk Havalimanı’na davet ediyorum."