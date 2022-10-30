Akaryakıta gelen fahiş zamlar İETT'yi vurdu
Türkiye’de yüksek enflasyon, akaryakıt başta olmak üzere pek çok ürüne peş peşe zam olarak yansıyor. Petrol fiyatlarındaki ve dövizdeki artış en çok İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri’ni (İETT) etkiledi. Akaryakıt fiyatlarında yüksek artışlar yaşanırken buna karşın toplu taşıma ücretlerinde maliyetleri karşılayabilecek düzeyde artışın olmadığı geçen çarşamba günü yapılan UKOME toplantısında da gündeme geldi.
Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan, ‘Toplu Ulaşım Ücret Düzenleme Çalışması’nda 2021 yılının sonundan itibaren bugüne dek akaryakıt ücretleri ile Tam İstanbulKart tek basım ücreti arasındaki ilişki masaya yatırıldı.
11 MİLYON LİRALIK MALİYET
Rapora göre 24 Aralık 2021’de akaryakıt litre fiyatı 10,03 TL iken bilet ücreti 5,48 TL, 6 Nisan 2022’de akaryakıt fiyatı 21,27 TL olduğunda bilet fiyatı 7,67 TL oldu. Ekim 2022’ye gelindiğinde ise akaryakıt fiyatları 26,35 TL’ye çıkarken bilet fiyatları yine 7,67 TL’de kaldı.
Rapora göre İETT’nin yurttaşlara hizmet verebilmek için günlük akaryakıt maliyeti 11 milyon lirayı geçiyor.
Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın verilerine göre 2021’e kadar bir Tam İstanbulkart Ücreti ile ortalama 0,50 litre yakıt alınabilirken 2022’de ortalama 0,32 litre yakıt alınabilmekte. İBB yaklaşık her ay 800 milyon TL İETT’yi sübvansiye ediliyor. Pandemide dünyada da örnekleri bulunan toplu taşıma sübvansiyonları merkezi hükümetler tarafından yapılırken Türkiye’de belediyeler sübvansiyonu yapıyor.
İlgili Haberler
- İETT çalışanları toplumun önyargılarını kırıyor: 'Kadınlardan şoför olmaz dediler'
- İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe'den 'İETT' açıklaması: 'Her ay 800 milyon TL kamu kaynaklarından sübvanse ediliyor'
- Görev başında şiddete ve hakarete uğrayan İETT şoförleri şikâyetlerini anlattı: 'Can güvenliğimiz yok'
-
Video Haberler
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
- Antikanın tanımı da değişiyor
- 12 yıl sonra saçına makas değdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Cadılar Bayramı'nda izdiham
- Rusya 'Tahıl Koridoru' anlaşmasından çekildi
- Fenerbahçe, İstanbulspor maçına hazır
- Ali Koç'tan tepki: Olacak iş değil, hayretler içindeyim
- Bunu yapmayanlar artık ücret ödeyecek
- Erdoğan ön sipariş ve fiyat tarihi verdi
- İBB'den 'Lebon' için son çağrı
- Beşiktaş KAP'a bildirdi... Stat ismi değişecek!
- TOGG CEO’sundan fiyat açıklaması
- Seçim ikinci tura kalırsa ne yapacaklarını açıkladı