Akaryakıta gelen fahiş zamlar İETT'yi vurdu

Türkiye’de yüksek enflasyon, akaryakıt başta olmak üzere pek çok ürüne peş peşe zam olarak yansıyor. Petrol fiyatlarındaki ve dövizdeki artış en çok İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri’ni (İETT) etkiledi. Akaryakıt fiyatlarında yüksek artışlar yaşanırken buna karşın toplu taşıma ücretlerinde maliyetleri karşılayabilecek düzeyde artışın olmadığı geçen çarşamba günü yapılan UKOME toplantısında da gündeme geldi.

İSTANBUL / Cumhuriyet
30 Ekim 2022 Pazar, 02:00
Akaryakıta gelen fahiş zamlar İETT'yi vurdu
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Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan, ‘Toplu Ulaşım Ücret Düzenleme Çalışması’nda 2021 yılının sonundan itibaren bugüne dek akaryakıt ücretleri ile Tam İstanbulKart tek basım ücreti arasındaki ilişki masaya yatırıldı. 

11 MİLYON LİRALIK MALİYET

Rapora göre 24 Aralık 2021’de akaryakıt litre fiyatı 10,03 TL iken bilet ücreti 5,48 TL, 6 Nisan 2022’de akaryakıt fiyatı 21,27 TL olduğunda bilet fiyatı 7,67 TL oldu. Ekim 2022’ye gelindiğinde ise akaryakıt fiyatları 26,35 TL’ye çıkarken bilet fiyatları yine 7,67 TL’de kaldı.

Rapora göre İETT’nin yurttaşlara hizmet verebilmek için günlük akaryakıt maliyeti 11 milyon lirayı geçiyor.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın verilerine göre 2021’e kadar bir Tam İstanbulkart Ücreti ile ortalama 0,50 litre yakıt alınabilirken 2022’de ortalama 0,32 litre yakıt alınabilmekte. İBB yaklaşık her ay 800 milyon TL İETT’yi sübvansiye ediliyor. Pandemide dünyada da örnekleri bulunan toplu taşıma sübvansiyonları merkezi hükümetler tarafından yapılırken Türkiye’de belediyeler sübvansiyonu yapıyor. 


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