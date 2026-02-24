Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliğinde savaşın 4. yılı nedeniyle anma... Ukrayna Büyükelçisi: ‘Türkiye’nin Karadeniz güvenliğindeki rolünü kabul ediyoruz’

Rusya-Ukrayna savaşının 4. yıldönümünde, Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliğinde anma etkinliği yapıldı. Etkinliğe bazı Türk diplomatlar ile Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçileri katıldı.

Etkinlikte konuşan Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal, Rusya'nın yoğun füze saldırılarına, tahrip edilmiş altyapıya ve elektriksiz, ısıtmasız zorlu hava koşullarına rağmen Ukraynalıların birlik içinde olduklarını belirterek "Ukrayna kendini koruyabileceğini kanıtladı” sözlerini kaydetti.

Celal, bu süreçte Türkiye’nin oynadığı role de değinerek, “Türkiye, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü sürekli olarak desteklemekte, önemli bir arabuluculuk rolü oynamakta ve esir takası ile insani yardım girişimlerine katkıda bulunmaktadır. Türk diplomatik çabaları sayesinde 2025 yılında İstanbul'da 3 tur görüşme yapıldı ve bu görüşmeler, 2 binden fazla vatandaşımızın geri dönüşünü hızlandırmaya yardımcı oldu” dedi. Celal ardından Türkçe olarak, “Türkiye’nin dayanışmasına minnettarız ve Karadeniz bölgesinin gelecekteki güvenlik mimarisinin şekillenmesindeki önemli rolünü kabul ediyoruz” sözlerini sarf etti. Türkiye, savaşın ardından Karadeniz güvenliğinde öncü rol oynama isteğini duyurmuştu.

"DONBASS'TAKİ SİPERLERDE AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ DE TEHLİKEDE"

Celal’in ardından Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, Fransa'nın dönem başkanlığını yaptığı G7 ülkeleri adına konuştu. Ukrayna’yı G7 ülkeleri olarak desteklediklerini belirten Dumont, “Donbass'taki siperlerde veya Karadeniz'i çevreleyen ovalarda sadece Ukrayna'nın bağımsız bir ulus olarak geleceği değil, aynı zamanda Avrupa'nın güvenliği ve istikrarının geleceği de tehlikede. Bu nedenle G7 dönem başkanlığı, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bitirmeye çalışmayı ve G7'nin Ukrayna'ya ve Ukrayna halkına desteğini sürdürmeyi hedef olarak belirlemiştir. Bu destek, pragmatik olmayı ve Ukraynalıların temel ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanmayı amaçlamaktadır. Bu, Avrupa Birliği ve Gönüllüler Koalisyonu tarafından yürütülen ve ev sahibi Türkiye'nin öncü rol oynadığı diğer çok taraflı girişimleri tamamlayıcı niteliktedir” açıklamalarını yaptı. Dumont, G7 ülkelerinin Ukrayna’nın enerji altyapısına desteği sürdüreceğini de söyledi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas ise, “Barışı Ukrayna’dan fazla isteyen başka bir ülke yok” diyerek “Ancak, saldırganı yatıştırmak bir seçenek değildir. Ve saldırganlık ödüllendirilmemelidir. Barış, sadece savaşın yokluğu değildir. Barış, gelecekte savaşı imkansız kılan bir uzlaşmadır. Ukrayna, güvenliğe, egemenliğe ve refaha dayalı adil ve kalıcı bir barışa hazır olduğunu ve bu konuda kararlı olduğunu açıkça göstermiştir. AB de Ukrayna'nın arkasında tam olarak durmakta ve ABD öncülüğündeki barış çabalarına aktif olarak katkıda bulunmaktadır. Şimdi, bu savaş Ukrayna'nın, Türkiye'nin, Avrupa'nın ve dünyanın geleceğini nasıl şekillendirecek? Eğer saldırganlık ödüllendirilirse, egemenlik pazarlık konusu olursa, siviller öldürülürse, o zaman saldırganların gücü kontrol altında olmayacaktır. Ve bu hayata geçemez" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından önce Hıristiyanlar, ardından Müslümanlar adına dualar okundu. Bunun sonunda hatıra fotoğrafı çekildi ve savaşın yıldönümü anısına sergi açıldı.