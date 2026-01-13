Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ukrayna denkleminde İran
Deniz Berktay
Son Köşe Yazıları

Ukrayna denkleminde İran

13.01.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Gerek Rus basınında gerekse Batı basınında en çok sorulan sorulardan biri, “Bu yıl Rsuya-Ukrayna savaşı biter mi?”

Daha önceden de yazdığım üzere bu konu sadece Rusya ve Ukrayna’ya değil, Rsuya’nın işbirliği yaptığı ülkelerin durumuna ve Rusya’yla ilişkilerine, bir de tabii Batı dünyası içindeki güç dengelerine bağlı. Bildiğimiz üzere, Batı dünyasında bir tarafta Rusya-Ukrayna savaşını külfet olarak gören Trump yönetimi, diğer taraftaysa savaşı sürdürmek isteyen Avrupalı ülkeler var.

Savaşta Batılı ülkelerin hesaplarını boşa çıkartan ve Rusya’nın konumunu güçlendiren etkenlerden biri, Rusya’yla İran’ın askeri alanda işbirliğine gitmesi, özellikle Rusya’nın İran’dan İHA ithal etmeye başlaması olmuştu. İşte bu nedenle İran’daki son gelişmeler, Ukrayna’da büyük ilgiyle takip ediliyor. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, İran konusunda ABD yönetiminden de sert açıklamalar yapıyor.

Rusya’ya gelince; iki hafta önce yazdığımız üzere, stratejik ortak olduğu Venezuela konusunda fazla birşey yapamadı. Bir de tabii Rus uzmanlar, Trump’ın -önceki Amerikan başkanlarından farklı olarak-küresel liderlik yerine, Amerika kıtasında liderliğe öncelik verdiği yorumlarını yapıyor hâlâ. Dolayısıyla Rus yayın organlarının çoğunda, “Batı yarımküre ABD’ye, doğu yarımküre de Rusya ve Çin’e kalacak” yorumları yapılıyordu birkaç gün öncesine kadar. Trump’ın Grönland konusunda sesini yükseltmesinin ise Rus basınında bayram havası yaratacağını tahmin etmek zor değildi. Zira Trump’ın Grönland hakkındaki açıklamaları sonrasında, NATO’nun son nefesini vermekte olduğunu, bizzat NATO üyesi ülke liderleri söylemeye başladı. Ancak İran konusunda Rusya yönetiminin temkinli tavrı devam ediyor. ABD yönetiminin İran konusunda takınacağı tutum, Rusya ile ABD ilişkilerini belirleyen ana etkenlerden biri olacak.

Trump ise, son günlerde, tekrar Ukrayna yönetimine yüklenmeye başladı. Son verdiği bir demeçte Trump, “Zelenski’nin sahip olduğu tek koz, benim. Bunu o da, Avrupalı liderler de biliyor. Rsuya Ukrayna Savaşı başladığında da Ukrayna’nın elinde kart yoktu”, diyerek, ABD yönetimi olmasa Ukrayna’nın mahvolacağını ifade etti; böylelikle, Ukrayna yönetimi ile Avrupalı liderlere, “benim çizgime gelmezseniz, desteği çekiveririm” mesajını verdi. Geçen hafta da Trump, ABD ile Ukrayna’nın yaptığı değerli madenler anlaşması sayesinde ABD’nin Ukrayna’ya harcadığı paranın daha fazlasını elde edeceğini söylemişti. Trump’ın dünya tarihinde olumlu bir yönü varsa o da ABD emperyalizmi denen şeyi hiç “demokrasi, insan hakları” gibi lafların ardına gizlemeden, en yalın şekilde ortaya koyması.

Geçen hafta Paris’te İngiltere ve Fransa, Ukrayna’ya savaştan son asker gönderilmesi konusunda bir memorandum imzalayınca Rusya, böyle bir durumda Batılı askerlerin Rus ordusu için “meşru hedef” olacağını söyledi. Bundan kısa süre sonra da Rusya, NATO hava savunma sistemlerine yakalanmayan Oreşnik füzeleriyle Polonya sınırının dibindeki Lviv ilini vurdu. Rusya’nın eski cumhurbaşkanı (şimdiki Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı) Dmitri Medvedev, Oreşnik füzesinin Avrupa’ya açık bir mesaj olduğunu söyledi.

Ukrayna’nın ve Avrupalı liderlerin talepleri ile Rusya’nın talepleri arasında hâlâ büyük zıtlıklar var. Bunun dışında Rusya, sahada giderek etkisini arttırmaya başladı. Bu yıl Rusların Ukrayna’nın Zaporojye il merkezini ele geçirmek isteyeceğini hem Rus hem de Ukrayna kaynakları söylüyor. Ukrayna’da ve Avrupa’daysa Rus ekonomisinin bu yıl krize gireceği ve Rsuya’nın savaştan çekilmek zorunda kalacağı beklentisi var. Bütün bu denklemde ateşin kesilmesi en azından önümüzdeki birkaç ay olası görünmüyor.

İlgili Konular: #Ukrayna

Yazarın Son Yazıları

Ukrayna denkleminde İran

Geçen hafta Paris’te İngiltere ve Fransa, Ukrayna’ya savaştan son asker gönderilmesi konusunda bir memorandum imzalayınca Rusya, böyle bir durumda Batılı askerlerin Rus ordusu için “meşru hedef” olacağını söyledi. Bundan kısa süre sonra da Rusya, NATO hava savunma sistemlerine yakalanmayan Oreşnik füzeleriyle Polonya sınırının dibindeki Lviv ilini vurdu. Rusya’nın eski cumhurbaşkanı (şimdiki Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı) Dmitri Medvedev, Oreşnik füzesinin Avrupa’ya açık bir mesaj olduğunu söyledi.

Devamını Oku
13.01.2026
Maduro ve Rusya’nın Tavrı

Meseleye gelirsek: Trump, olayın ardından yaptığı basın toplantısında, ABD’nin Monroe Doktrini’ne atıfta bulundu. Dönemin ABD Başkanı Monroe’nun 1823’te ilan ettiği bu doktrin, bütün bir Amerika kıtasını, Avrupalı sömürgeciliğe kapatıyor ve ABD sömürgeciliğinin kapısını açıyordu. Monroe, dünyaya, “Latin Amerika’yı kimseye sömürtmeyiz. Sömürülecekse biz sömürürüz” diyordu. Böylelikle yakın dönemlere kadar Latin Amerika, ABD’nin arka bahçesi olarak kaldı. Soğuk Savaş döneminde bile Moskova’nın bu bölgeye fazla yaklaşmadığını hatırlamak gerek.

Devamını Oku
06.01.2026
Yeni yıl barış getirir mi?

2025 yılı, Trump’ın yeniden iktidara gelmesiyle birlikte, Batı dünyasındaki bölünmüşlüğü gözler önüne serdi. Zira, Biden yönetiminin Avrupa’da nüfuzu arttırmaya, Rusya’yı çevrelemeye ve bu eksende Ukrayna’yı ileti karakol olarak kullanmaya çalışma politikasından farklı olarak Trump, “Bu savaş benim savaşın değil” diyor ve savaşı ne pahasına olursa olsun (Rusya’ya tavizler pahasına da olsa) sona erdirmeye çalışıyor.

Devamını Oku
30.12.2025
Batı ve Ukrayna savaşı

Ukrayna’da savaşın dördüncü yılı dolmak üzere ve her ne kadar taraflar savaşta yıpranmış olsa da savaşın yakın zamanda sona erme sinyalleri henüz güçlü değil.

Devamını Oku
23.12.2025
Balkanlar 30 yıl sonra hâlâ kırılgan

Bosna’daysa etnik grupların oranı dengedeydi. O nedenle buradaki savaş çok kanlı oldu. Bosna Müslümanları bizde zannedilenin aksine Türk değil, Osmanlı döneminde Müslümanlığı benimsemiş olan Slavlar idi (TBMM İnsan Hakları Komisyonu, 1992’de Bosna’ya giderken Boşnakları Türk zannettiği için, yanlarına tercüman almamış ve gerçek durumu anca Saraybosna Havalimanı’nda öğrenebilmişti!). Hırvat ve Sırpların arkasında Hırvatistan ve Sırbistan’ın olmasına karşılık Boşnakların yakın bir komşu desteğinden mahrum olması da onları mağdur etti.

Devamını Oku
16.12.2025
İbadete milli marşla başlamak

Bugüne gelirsek papanın İznik ziyaretinin kendisi de baştan aşağı dünya siyasetiyle ilgiliydi (bunu da geçen hafta yazmıştım).

Devamını Oku
09.12.2025
Papa ve Atatürk

PAPA XIV. Leo’nun gündemde epey yer kaplayan Türkiye ziyareti önceki gün sona erdi. Ne var ki gezinin gündemine ve yapılan açıklamalara bakacak olursak bu ziyaret, daha uzun bir süre gündemde kalacakmış gibi görünüyor.

Devamını Oku
02.12.2025
Papa, Türkiye’ye neden geliyor?

Ancak papanın gündeminde Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılması gibi konuların olduğu da basına yansıdı ki bu, ziyaretin yoğun siyasi nedenlerinin olduğunu ortaya koyuyor.

Devamını Oku
25.11.2025
Balkanlar yine rekabetin ortasında

Ukrayna’nın Karadeniz’deki liman şehri (ve de üçüncü büyük şehri) Odesa’yı görenler bilir: Bir zamanlar Osmanlı’nın Hacıbey Kalesi’nin olduğu fakat 1700’lerin sonunda Ruslar tarafından ele geçirildikten sonra tamamen yıkılıp yeni baştan inşa edilen Odesa’nın simgesi, limandan yukarı çıkan Potemkin Merdivenleri’dir.

Devamını Oku
18.11.2025
Bir diplomasi faciasının yıldönümü

Savaşın ilk aylarında Türkiye’nin arabuluculuğuyla çatışmalara son verme imkânı varken İngiltere’nin araya girmesi ve dönemin İngiliz Dışişleri Bakanı Lizz Truss’ın “Putin’in imajını koruyacak hiçbir çözüm olmayacak” demesi, bu savaşın en az üç yıl uzamasına yol açan etkenlerden biri oldu.

Devamını Oku
11.11.2025
Vizesiz seyahate son

Koskoca Avrupa’da Türklerin vizesiz girebileceği topu topu altı ülke var: Belarus, Sırbistan, Bosna Hersek, Moldova, Arnavutluk, bir de Makedonya. Rusya’yla vizesiz rejim, 2015 sonunda Rus uçağının düşürülmesiyle askıya alınmış, aradan geçen sürede Türk-Rus ilişkilerindeki bütün yakınlaşmaya rağmen Ruslar bir daha vizesiz rejime dönmemişti. Rusya’nın saldırısına uğrayan, dört yıldır savaşta olan Ukrayna’ya girmekse artık hiç kolay değil.

Devamını Oku
28.10.2025
Ukrayna savaşı: Çok bilinmeyenli denklem

Rusya-Ukrayna savaşı hakkında ne zaman bir yerlerde konuşsam herkes şunu soruyor: “Hocam peki, ne zaman bitecek bu savaş?” Ben de naçizane, bu konuda kehanette bulunmanın zor olduğunu söyleyerek savaşın bitişinin birkaç etkene bağlı olduğunu ifade ediyorum.

Devamını Oku
21.10.2025
Ortadoğu gölgesinde Ukrayna

Sadece bizde değil, dünyadaki habercilikte de bir önceliklendirme sıralaması var...

Devamını Oku
14.10.2025
Avrasya Gündemi: Ruhban okuluna neden hayır?

Bildiğimiz üzere Türk vatandaşı olan Fener Patriği Bartholomeos, Trump’la görüşmesinde Türkiye’yi şikâyet etmişti (İngilizce ve Yunanca gazetelerdeki ifadeler ortada). Bartholomeos, Trump’a, 1971’de kapanan Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden açılması talebini iletmiş ve ardından ABD, bu konuyu yeniden Türkiye’nin gündemine getirmişti.

Devamını Oku
07.10.2025
Avrasya Gündemi: Yurtdışı oylarıyla kazanılan seçimler

ABD’de Trump’ın iktidara gelmesiyle birlikte Avrasya coğrafyasında ABD ile Rusya arasındaki çekişmenin azalacağı tahmin edilirken son gelişmeler tam tersine işaret ediyor.

Devamını Oku
30.09.2025