Buğra Gökce, İzmir adaylığı için İBB'den istifa etti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, CHP’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmak için İBB'deki görevinden istifa etti.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde aday olmak isteyen kamu görevlilerinin istifa süreci bugün sona eriyor. Kamuda görev yapan isimlerin bugün saat 17.00’ye kadar görevlerinden istifa etmesi gerekiyor.
İSTİFASINI SUNDU
İstanbul’un yaşadığı kentsel problemler hakkında hazırladığı raporlarla dikkat çeken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, bugün istifasını sunarak görevinden ayrıldı.
ADAYLIK İÇİN BAŞVURU YAPACAK
2017-2022 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevinde bulunan ve 1 Haziran 2022’den bu yana İBB’de Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Gökce, CHP’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmak için başvuruda bulunacak.
Gökce’nin hafta başında İzmir’e giderek CHP İl Başkanlığı’na adaylık dosyasını sunması bekleniyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıtay'dan bir siyasi hamle daha!
- Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi!
- Daha kaç yıl geçmesi gerekiyor
- Erdoğan, Selman Öğüt'ü rektör olarak atadı
- Beşiktaş evinde gol yağmuruna 'dur' diyemedi!
- Herkes Terim Fonu'nu konuşurken bir fon daha!
- Fenerbahçe, deplasmanda dondu kaldı...
- İmamoğlu'nun yargılandığı davada yeni gelişme!
- Şirketlerin asgari ücret beklentisi belli oldu!
- Merkez Konseyi görevden alındı