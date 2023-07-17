Ülke tarikatlara emanet... CHP'li Murat Bakan: İktidar birden fazlasına kucak açtı

Yayınlanma: 17.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.07.2023 - 03:00

15 Temmuz darbe girişiminin 7. yıldönümünde pek çok ilde anma etklinliği yapılırken yandaş medya ise kanlı güne ilişkin “Unutmayacağız” şeklinde manşetler attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İstanbul’da bulunan Beylerbeyi Stadyumu’nda “7 değil 70 yıl geçse de 15 Temmuz’un unutulmasına ve unutturulmasına göz yummayacağız. Alçaklara öfkemizi diri tutacağız” dedi. Ancak FETÖ’den boşalan kadroları Sülaymancılar, Menzil, İskenderpaşa gibi tarikatlar doldurmaya devam ediyor. Bu da 15 Temmuz’dan ders çıkarılmadığına yönelik eleştirilere neden oluyor. İçişleri Bakanlığı ve jandarmadaki tarikat örgütlenmeleri korkutuyor.

MENZİL’İN KADROLAŞMASI

Seçim süreçlerinde AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a desteğiyle dikkat çeken Menzil cemaati Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı üzerindeki etkisi ve örgütlenmesiyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta yaşamını yitiren Menzil şeyhi Abdulbaki Erol’un tedavi gördüğü ve cemaate ait olduğu bilinen İstanbul’daki EMSEY Hastanede cüppeli ve sarıklı kişilerin görüntüleri dikkat çekmişti. Hastanede bazı doktorların cüppe ve sarık takmasına rağmen hastaneye ilişkin soruşturma açılmadı. Menzil cemaati İçişleri Bakanlığı’nda Emniyet ve Jandarma Genel Müdürlüğü’nde de örgütlü olduğu biliniyor. Jandarmanın taşrada kullanacağı üniformanın Menzil cemaatinin rengi olan siyahla değiştirilmesi tartışmalara neden olmuştu. Öte yandan cemaat içerisinde, işlenen bazı cinayetlerin İçişleri ve Adalet Bakanlığı’ndaki kadrolaşma sayesinde üzerinin örtüldüğü iddia ediliyor.

MİLLİ EĞİTİMDE SÜLEYMANCILAR

Süleymancılar olarak bilinen cemaatin ise Milli Eğitim Bakanlığı içerisinde örgütlenmesi dikkat çekiyor. Derneğin yurt genelinde yüzlerce Kuran kursu ve öğrenci yurdu bulunuyor. Cemaate ait Çamlıca Kolejleri’nin de aldığı devlet teşvikleri dikkat çekici. Cemaat Ankara’da kuracağı yeni Çamlıca Koleji için 44 milyon lira teşvik almıştı. Süleymancıların yurtdışı faaliyetleri de dış politikayı “olumsuz yönde etkiliyor” eleştirisine neden olmuştu.

(Murat Bakan)



‘İKTİDAR BİRDEN FAZLASINA KUCAK AÇTI’



CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, kadrolaşmanı tehlikeli boyutlara ulaştığına dikkat çekerek “Kabine değişse de cemaatler kadroları aynı duruyor. Emniyet, jandarma içerisindeki arkadaşlarımızın sorunları olduğu gibi devam ediyor. İktidarla cemaat ittifak halinde” dedi.

Menzil şeyhinin cenaze töreninin “gövde gösterisi” olduğunu söyleyen Bakan, “Devleti yönetenlerin ve çoğu siyasetçinin ardından yazdıkları ise bizler için ise ürkütücü. 15 Temmuz’dan sonra devletin tüm tarikat ve cemaatleri temizlemesi gerekirken durum daha beter, kontrol edilemez bir hal aldı. Devlete, bayrağa, yasaya değil; kula kulluk eden şeyhine şıhına bağlıların bu ülkeye yaptıkları ortadayken bu müritleri devlete her kademede yerleştirdiler. FETÖ’den boşalan tüm kadrolara ve daha fazlasına aralarında denge de güderek başka cemaat ve tarikatları yerleştirdiler. Biri olunca başımıza bela oluyorlar, birden fazla tarikata kucak açalım diye düşündüler herhalde” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile FETÖ’nün geçmiş dönemdeki yakınlıklarını anlatan Bakan şunları söyledi: “Holdingleşmiş ve marjinalleşmiş bu tarikatlar topluca çok güçlendiler. Bunu normal ve olağan karşılıyor. Bunlar laik bir ülkede olmaz, olamaz. Bizim yolumuz Cumhuriyet Devrimi’nin ardından 1925 yılında, ‘Efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en gerçek yol, medeniyet yoludur.’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yoludur.”