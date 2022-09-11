Ülke TV sunucusundan gurbetçilere çağrı: 'Kışı burada geçirsinler, Türkiye'de çok rahat'
Avrupa'da artan enerji fiyatlarıyla ilgili gurbetçilere çağrıda bulunan Ülke TV sunucusu Şahin Karakaya, "Türkiye'de çok rahat. Aradaki fark çünkü uçurum. 1'e 18... Düşünün" dedi. Karakaya, "Oradaki kazandıklarının çok cüzi bir miktarını Türkiye'ye getirseler 3-4 ay geçirebilirler. Evleri olmasa dahi otelde bile geçirebilirler" dedi.
İktidara yakınlığıyla bilinen Ülke TV'de 'Erken Gündem' programını sunan Şahin Karakaya, gurbetçilere seslenerek 'kışı Türkiye'de geçirme' çağrısında bulundu.
AB üyesi ülkelerde, artan elektrik ve doğal gaz fiyatları üzerine konuşan Karakaya, gurbetçilere "Kışı burada geçirin" önerisini sundu.
"TÜRKİYE'DE ÇOK RAHAT"
Karakaya, "Kışı burada geçirsinler. Muhtemelen burada da bir evleri ve kalacak yerleri vardır. Eğer, orada iş güç yoksa ya da bu kışı en azından geçirecek derecede ekonomik durumları varsa ki Türkiye'de çok rahat. Oradaki kazandıklarının çok cüzi bir miktarını Türkiye'ye getirseler 3-4 ay geçirebilirler. Evleri olmasa dahi otelde bile geçirebilirler. Aradaki fark çünkü uçurum. 1'e 18... Düşünün" dedi.
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