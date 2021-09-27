Ülkü ocağı yöneticisinden skandal paylaşım: Mülteci öldürmenin cezası olmasın

27 Eylül 2021 Pazartesi, 13:04

MHP'nin gençlik teşkilatı Ülkü Ocakları'ndan sığınmacıları hedef alan skandal bir çağrı geldi.

Lüleburgaz Ülkü Ocakları Başkan Vekili Reşit Tontuş, 11 Ağustos tarihinde Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, sığınmacıların öldürülmesinin cezasının olmaması gerektiğini dile getirdi.

Tontuş paylaşımında, "Bence mülteci öldürmenin cezası olmamalı!" diye yazdı.

İşte Tontuş'un paylaşımı:

Tontuş, Ağustos ayında Facebook hesabından yaptığı bir başka paylaşımında da, hakkında yapılan şikayetler nedeniyle evinde 2 ayda 2 kere arama yapıldığını belirtip "Bana karşı sık sık gösterdiğiniz arama toleransını lütfen biraz da uyuşturucu satan kişilere karı pazarlayan kişilere de gösterin." diyerek tepki gösteriyor.







