Ülkü Ocakları'nın Kılıçdaroğlu'nu tehdit ettiği pankart kaldırıldı, CHP açıklama yaptı

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 17:56

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 17:56

Mersin’de Toroslar Ülkü Ocakları’nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 27 Ocak'ta yapacağı Mersin ziyareti öncesinde Bahçeli'nin “"Şayet yüreğin varsa buraya gel" sözlerin yazılı olduğu pankart polis ekiplerince kaldırıldı.

CHP tarafından Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan başvuru üzerine Ülkü ocakları tarafından asılan pankartın kaldırılmasının ardından CHP Toroslar İlçe Başkanlığı yazılı bir açıklama yaptı.

Pankartta yer alan ifadelerin kınandığı açıklamada, “Türkiye’yi karanlığa sürüklemek isteyenlerin karşısında, oyunlarını bozmak için kararlılıkla duran ve gerçekleri her zaman cesurca konuşan Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu tehdit etmek, gizlice ve sinsice pankart asan korkakların haddi değildir” denildi.

“GİDEMEYECEĞİ YER YOKTUR”

Söz konusu pankartların halkın tepkisine neden olduğu belirtildiği açıklamada, pankartların aynı gün polis nezaretinde kaldırıldığı, pankartı hazırlayanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

CHP Toroslar İlçe Başkanlığının açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun, gitmek için yüreğinin yetmediği, gözünün kesmediği ülkemizde hiçbir şehir, hiçbir vatan toprağı bulunmamaktadır. Siyasi görüşüne veya başka diğer hiçbir özelliğine bakmaksızın, her olayda zalime karşı mağdurun ve haklının yanında duran ve bugüne kadar kendisine yönelik tehditlere her zaman meydan okuyan Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 27 Ocak Cuma günü Mersin’de olacak ve halkımızla buluşacaktır. Genel Başkanımızın Mersin ziyaretinde, tüm Mersin ve Toroslar halkı ile beraber, Cumhuriyet Halk Partisi Mersin İl Örgütü ve Toroslar İlçe Örgütü Genel Başkanımızın yanında olacaktır.”

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikastI sonrasında yaptığı açıklamada, faillerin adalete teslim edilmesi çağrısında bulunmuş, MHP lideri Devlet Bahçeli de bu çağrıya "Şayet yüreğin varsa, gözün kesiyorsa buraya gel. Tek bir evladımı al da yüreğinin kaç okka ettiğini göreyim" diye yanıt vermişti.

Toroslar Ülkü Ocakları, Kılıçdaroğlu'nun 27 Ocak'ta yapacağı Mersin ziyareti öncesinde Bahçeli'nin bu sözlerinin yazılı olduğu bir pankart hazırlayarak ilçenin girişine asarak CHP liderini üstü kapalı olarak tehdit etmişti.