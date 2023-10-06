Uluslararası örgütler yapılacak yerel seçimler öncesinde iktidara mesaj verdi: Basını özgür bırak

Yayınlanma: 06.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.10.2023 - 03:00

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi (ECPMF), Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT) ve Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) üyelerinden oluşan bir heyet, Türkiye’deki basın özgürlüğü ile ilgili inceleme yaptı. İncelemede mart ayında yapılacak yerel seçimlere işaret edilerek “Türk hükümeti, özellikle seçim döneminde gazetecilerin işlerini tehditlere ve ihlallere maruz kalmadan yapabilmelerini güvence altına almaya çağırıyoruz” denildi.

İstanbul’da gerçekleştirilen basın toplantısında, Türkiye’de basın özgürlüğü krizinin deprem ve genel seçimlerin ortasında derinleştiği vurgulandı.

KEYFİ TUTUKLAMALAR

Açıklamada “Türkiye’nin basın özgürlüğü krizi geçtiğimiz yıl daha da derinleşti. Gazeteciler, keyfi tutukluluk ve kovuşturma dahil olmak üzere mesleki faaliyetlerinden ötürü ağır tehditlerle karşı karşıya kaldı. Bu yıl yapılan seçimler, basın özgürlüğü açısından herhangi bir rahatlama getirmedi. Aksine, gelecek yıl yapılacak yerel seçimler öncesinde eleştirel gazeteciler üzerindeki baskı artmaya devam ediyor. Gazetecilerin sistematik bir biçimde tutuklu yargılanması artık olağan bir hale geldi ve mahkûmiyet kararı olmaksızın cezalandırma ile sonuçlandı” denildi.

(Utku Çakırözer)

SANSÜRLE BAŞLADI

Cumhuriyet’e konuşan CHP milletvekili Utku Çakırözer, “Uluslararası kurumların yaptığı ilk rapor değil. Bunu dünya biliyor. Seçim döneminde gerçeklerden haberdar olması için her türlü baskı uygulandı. Basının muhalefetin sesini duyurmaması için her türlü baskı yapıldı. AKP’nin “Türkiye Yüzyılı” baskı, sansür ve tutuklamalarla başladı. Seçim öncesinde baskı ve yasaklar dönemi seçimler bitince de devam ediyor” ifadelerini kullandı.