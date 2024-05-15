Konakçı’yı koruyorlar

Cumhuriyet ve laiklik karşıtı açıklamalarıyla tepki çeken imam Halil Konakçı hakkında başlatılan “tahkikatın” aradan yaklaşık dokuz ay geçmesine karşın hâlâ sonuçlanmadığı ortaya çıktı.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 15.05.2024 - 04:00
Konakçı’yı koruyorlar
Abone Ol google-news

Konakçı, geçen yıl ağustos ayında “1938’de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız’ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar” açıklaması yaptı. 

Konakçı’nın bu sözleri büyük tepki çekti. İYİ Partili Adnan Şefik Çirkin konuyu Meclis gündemine taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Çirkin ayrıca Konakçı’nın “Şeyh Said bir İslam kahramanıdır” sözlerine de dikkat çekti. Çirkin, imam Konakçı hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından idari bir işlem yapılıp yapılmadığı, kendisinin uyarılıp uyarılmadığı, uyarıldıysa Cumhuriyeti ve laikliği hedef alan konuşmalarına devam etme cesaretini nereden aldığı, Konakçı’nın görevden alınıp alınmayacağı hakkında bilgi istedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, önergeye verdiği yanıtta, “Tahkikatın neticesine göre bahsi geçen personel hakkında işlem tesis edilecektir” dedi. Ama tahkikat bir türlü sonuçlandırılamadı.


Konak haberleri hatay haberleri hata haberleri

İlgili Haberler

Atatürk’e hakaret eden Şevki Yılmaz ve Halil Konakçı hakkında suç duyurusu

Atatürk’e hakaret eden Şevki Yılmaz ve Halil Konakçı hakkında suç duyurusu
Şaşırtmayan sözler… Halil Konakçı bu kez Şeyh Sait’e ‘kahraman’ dedi!

Şaşırtmayan sözler… Halil Konakçı bu kez Şeyh Sait’e ‘kahraman’ dedi!
Halil Konakçı kimdir, kaç yaşında, nereli? Halil Konakçı nerede görev yapıyor?

Halil Konakçı kimdir, kaç yaşında, nereli? Halil Konakçı nerede görev yapıyor?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji açıkladı: 13 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 13 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Eskişehir’de eş zamanlı FETÖ operasyonu: 19 kişi yakalandı

Eskişehir’de eş zamanlı FETÖ operasyonu: 19 kişi yakalandı
Sinan Ateş'in öldürüldüğü anın görüntüleri ortaya çıktı: İşte saniye saniye saldırı anları!

Sinan Ateş'in öldürüldüğü anın görüntüleri ortaya çıktı: İşte saniye saniye saldırı anları!
Tarkan, Sezen Aksu, Kenan Doğulu ve daha niceleri… Menajer Ahmet San’dan çarpıcı açıklamalar

Tarkan, Sezen Aksu, Kenan Doğulu ve daha niceleri… Menajer Ahmet San’dan çarpıcı açıklamalar
Aile katliamında yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Yanmış bilgisayar, intihar notu…

Aile katliamında yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Yanmış bilgisayar, intihar notu…
Avrupa’nın en çok aranan insan kaçakçısı yakalandı

Avrupa’nın en çok aranan insan kaçakçısı yakalandı
Japonya Temsilciler Meclisi'nden PKK kararı: 'Dikkatle izlememiz gerekiyor...'

Japonya Temsilciler Meclisi'nden PKK kararı: 'Dikkatle izlememiz gerekiyor...'
Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe seçimine dair çarpıcı yorumlar: ‘Tam bıçak sırtı’

Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe seçimine dair çarpıcı yorumlar: ‘Tam bıçak sırtı’