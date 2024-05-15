Konakçı’yı koruyorlar
Cumhuriyet ve laiklik karşıtı açıklamalarıyla tepki çeken imam Halil Konakçı hakkında başlatılan “tahkikatın” aradan yaklaşık dokuz ay geçmesine karşın hâlâ sonuçlanmadığı ortaya çıktı.
Konakçı, geçen yıl ağustos ayında “1938’de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız’ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar” açıklaması yaptı.
Konakçı’nın bu sözleri büyük tepki çekti. İYİ Partili Adnan Şefik Çirkin konuyu Meclis gündemine taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Çirkin ayrıca Konakçı’nın “Şeyh Said bir İslam kahramanıdır” sözlerine de dikkat çekti. Çirkin, imam Konakçı hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından idari bir işlem yapılıp yapılmadığı, kendisinin uyarılıp uyarılmadığı, uyarıldıysa Cumhuriyeti ve laikliği hedef alan konuşmalarına devam etme cesaretini nereden aldığı, Konakçı’nın görevden alınıp alınmayacağı hakkında bilgi istedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, önergeye verdiği yanıtta, “Tahkikatın neticesine göre bahsi geçen personel hakkında işlem tesis edilecektir” dedi. Ama tahkikat bir türlü sonuçlandırılamadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte saniye saniye Sinan Ateş'e saldırı anları!
- Emniyet müdürlerinin açığa alınmasına ilişkin açıklama
- Dünya üzerinde yaşayan son canlı o olacak
- 'Sakın 'Bizim burada fay yok' diye düşünmeyin'
- 'Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı polislere yakalandı!
- Erdoğan, Kalın ve Tunç'u Saray'a çağırdı
- Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu!
- Valilik açık alanda alkol kullanımını yasakladı!
- Şişli'nin Kanal İstanbul'una beton bariyer
- Ev sahipleri artık bu şartları arıyor!