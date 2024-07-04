Atatürk düşmanlığı ile tanınan Halil Konakçı 'Sapık' davasını kaybetti

Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlığı içeren yaptığı konuşmalar ile sık sık gündeme gelen Halil Konakçı, İlahiyatçı Cemil Kılıç'a karşı açtığı davayı kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.07.2024 - 19:20
Atatürk düşmanlığı ile tanınan Halil Konakçı 'Sapık' davasını kaybetti
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İlahiyatçı Cemil Kılıç, 'Atatürk ve Cumhuriyet' karşıtı sözlerinden dolayı Halil Konakçı'ya 'Sapık' demişti. Bunun üzerine Kılıç'a dava açan Konakçı davayı kaybetti.

Cemil Kılıç davayı kazandığını X hesabından duyurdu:

"Atatürk ilke ve devrimlerini savunmayı her yerde sürdürüyorum" diyen Kılıç, "Halil Konakçı'ya Atatürk ve cumhuriyet karşıtı sözlerinden dolayı sapık dediğim davayı kazandım. Avukatım  Sn. Selen Sınmaz'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



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