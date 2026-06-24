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Ümit Özdağ'a Şeyh Said'in 'hatırasına hakaretten' para cezası

Ümit Özdağ'a Şeyh Said'in 'hatırasına hakaretten' para cezası

24.06.2026 13:54:00
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ANKA
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Ümit Özdağ'a Şeyh Said'in 'hatırasına hakaretten' para cezası

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Şeyh Said'in "hatırasına hakaretten" yargılandığı davada, 8 bin 700 TL para cezasına çarptırıldı, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Kararı istinafa taşıyacaklarını belirten Özdağ, "Şeyh Said'i tarihte ait olduğu yerde değerlendiriyoruz ve orada değerlendirmeye de devam edeceğiz" dedi.
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Şeyh Said'e ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle "kişinin hatırasına hakaret" suçlaması ile Erzurum Hınıs Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada karar açıklandı.

Mahkeme, Özdağ'ı 8 bin 700 TL para cezasını çarptırdı ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı. 

"BU SİYASİ BİR DAVADIR"

Hınıs Adliyesi önünde kararı değerlendiren Özdağ, şunları kaydetti:

"Biraz önce mahkeme kararını açıkladı. Şeyh Said'in hatırasına hakaretten para cezası verdi ve hükmün açıklanmasını da beş sene erteledi. Tabii bu kabul edilebilir bir ceza değil. Neden? Çünkü Şeyh Said'in hakaret edilebilecek bir hatırası olduğunu kabul ediyor ki biz bunu kabul etmiyoruz.

Bu bana karşı verilmiş bir ceza değil esasen; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne verilmiş bir ceza. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, terörle mücadele eden, ayaklanmayı bastıran güçlerimize verilen bir ceza ve ne yazık ki doğru değil. Onun için hukuk mücadelemizi devam ettireceğiz ve bu cezaya itirazımızı avukatlarımız önümüzdeki günlerde bir üst mahkeme olan istinafa yapacaklar.

Burada mesele bir kişi ile Ümit Özdağ arasında bir hakaret meselesi değil, bir ailenin mensuplarıyla Ümit Özdağ arasında bir hakaret meselesi de değil. Burada söz konusu olan Cumhuriyet'e karşı bir ayaklanmaya benim ve partimin almış olduğu tavırdır. Bu tavrımızı bugünkü netliğiyle sürdürme kararlılığı içerisindeyiz. Bundan sonra da sürdüreceğiz. Şeyh Said'i tarihte ait olduğu yerde değerlendiriyoruz ve orada değerlendirmeye de devam edeceğiz."

Ümit Özdağ, "Bu davayı siyasi bir dava olarak görüyor musunuz" sorusuna "Tabii bu siyasi bir davadır" yanıtını verdi.

İlgili Konular: #Ümit Özdağ #Şeyh Sait

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