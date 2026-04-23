Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ümit Özdağ açılışını gerçekleştirdi: Zafer Partisi'nden İzmir'de yeni il başkanlığı binası

23.04.2026 17:37:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'de partisinin yeni il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi. Özdağ, burada yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ifadelerine tepki gösterdi.

Zafer Partisi’nin İzmir'de yeni il başkanlık binası Genel Başkan Ümit Özdağ’ın açılışıyla gerçekleştirildi. Özdağ açılışta gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özdağ, Konak ilçesindeki açılışta yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in "Avrupa kıtasını tamamlamayı başarmalıyız ki Rus, Türk veya Çin etkisine girmesin" ifadelerine tepki gösterdi.

"PSİKİYATRİSTLE GÖRÜŞMELERİNİ ÖNEREBİLİRİZ"

Ursula von der Leyen'in Avrupa Birliği'ni ortak tavır almaya çağırdığını aktaran Özdağ, şöyle konuştu:

"2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa ülkeleri dünya gücü olmaktan çıktılar. Ancak 2. Dünya Savaşı sonrasında geçen on yıllar içinde Avrupa'nın stratejik aktörünün bu kadar küçülebileceğini hiç düşünmemiştim. Birisi yükselen devlet kapitalizmi ile 1 milyar 200 milyonluk nüfusuyla Çin. Öbürü nükleer silahlara sahip ve 1917'den bu yana Avrupa'ya karşı bir sistemsel ve sonra da jeopolitik duruşu temsil eden Sovyetler Birliği ve Rusya Federasyonu.

Öbürü ise NATO ülkesi, Avrupa Birliği tam üye adayı Türkiye. AB temsilcilerinin buna rağmen Türkiye'yi koydukları kategori, Rusya ve Çin'in yanında düşman ülke olmaktır."

Özdağ, önlerinde iki seçenek bulunduğunu ifade ederek, "Ursula Hanım ve onun gibi düşünenlere güvendikleri bir psikiyatristle görüşmelerini önerebiliriz. İkinci çözüm ise akıllarını başlarına alıp doğru dürüst siyasi ve jeopolitik değerlendirmeler yapabilmek için oturup masaya Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin nasıl sağlıklı bir zemine oturması gerektiğini konuşabiliriz. Zafer Partisi olarak biz Avrupa'yı düşman şeklinde görmüyoruz. Avrupa'yı yanlış bir ilişki kurulmaya çalışılan bir ortak olarak görüyoruz" dedi.

"ERDOĞAN HİÇ DÜŞÜNÜYOR MU?"

Bugün çocuklara bayram olarak armağan edilen 23 Nisan'ın kutlandığını belirten Özdağ, 1935'ten bu yana nüfusun geneli içinde çocuğun en az olduğu dönemin yaşandığını söyledi.

Özdağ, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 çocuk çağrısına değinerek, "Doğrudur. Doğum oranı 2,1 olmazsa bir millet azalır. Bugün Türkiye'de doğum oranları 1,4'e düşmüştür ve Türk milleti azalmaktadır. Açık durum budur. Evet Sayın Erdoğan, '3 çocuk' diyor ama hiç düşünüyor mu? Asgari ücretle çalışan bir anne ve baba ikisi birlikte nasıl bakacaklar?" diye konuştu.

İlgili Konular: #Zafer Partisi #Ümit Özdağ

İlgili Haberler

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan 'cumhuriyet' vurgulu ittifak çağrısı: 'Kurucu felsefeye inananlar bir araya gelmeli' Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Cumhuriyet’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Özdağ, önümüzdeki genel seçim için “Bu seçim; birinci cumhuriyet ile ikinci cumhuriyet, Atatürk cumhuriyeti ile Öcalan modeli cumhuriyet ve kurucu felsefe ile yıkıcı felsefe arasında geçecek" diyerek "Kurucu felsefeye inananlar bir araya gelmelidir" çağrısını yaptı. Özdağ, AKP, MHP ve DEM Parti’nin seçimlere birlikte gireceğini öne sürerek “Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da, AKP'ye oy veren seçmen DEM'e yönelecek. Belki yüzde 15-16 alacak DEM. MHP yüzde 3'lere, 4'lere düşecek. Yani bu ittifaktan bir tek DEM kârlı çıkar" değerlendirmesinde bulundu.
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ekonomide çöküşün sorumlusunu açıkladı: 'Mehmet Şimşek Bakan değil sekreterdir' Marmaris'te basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ “Ekonominin çöküşünün nedeni Mehmet Şimşek'in politikaları değil, AKP iktidarının politikalarıdır” dedi. Özdağ'ın ''Mehmet Şimşek bildiğimiz anlamda Bakan değildir, sekreterdir'' ifadesi dikkat çekti.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: 'Artan suç oranları, yaşamı zorlaştırmaya devam ediyor' Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir Konak’ta aracına binen yolcu tarafından vurularak öldürülen taksi şoförü Deniz Örer'in ailesini ziyaret ettiğini belirterek, "Artan suç oranları, Türkiye'nin her yerinde yaşamı zorlaştırmaya, sokaklarımızı güvensiz hale getirmeye devam ediyor" dedi.