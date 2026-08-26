Ümit Özdağ'dan 'AKP' iddiası: 'Erdoğan sonrası için panik içinde hazırlık yapıyorlar'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin 5'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen programda konuştu.

Konuşmasında, Türkiye'de muhalefete dönük yargı eliyle sürdürülen baskı politikasına vurgu yapan Özdağ, "Saray rejiminin muhalifleri tutuklamada kullandığı iki madde var. 'Halkı kin ve düşmanlığa kışkırtmak' ve 'gerçeğe aykırı bilgiyi yaymak'. Peki bir bilginin gerçeğe aykırı olduğunu kim tespit ediyor? Saray rejimi. Kimin kimi nasıl tahrik ettiği belli olmadan insanlar bu iddiayla toplanıyorlar. İşte Nasuh Mahruki böyle bir iddiayla ikinci kez tutuklanmış durumda.

"AK PARTİ GENEL MERKEZİ DE DOĞRU BULMUYOR"

Kendisinin de tutuklandığı olayı hatırlatan Özdağ, "Kayseri'de yatışmasına katkı verdiğim Suriyeli sığınmacılar olaylarından ötürü Kayseri Emniyet Müdürlüğü ve Kayseri Başsavcılığı en ufak bir soruşturma benimle ilgili yapmamış olmasına rağmen, olayları bastırılmasına katkı verdiğimi bilmelerine rağmen, yetkisiz İstanbul Başsavcılığı tarafından gözaltına alınıp, yetkisiz şekilde tutuklamaya sevk edilip, yetkisiz bir mahkemenin verdiği cezayla iki yıl dört ay hüküm aldım. Muhalefete yönelik bu hukuksuz, ağır baskılar bırakın AK Parti tabanını, AK Parti Genel Merkezinde bile doğru bulunmuyor. Bunu bilerek söylüyorum arkadaşlar" dedi.

"ERDOĞAN SONRASINA HAZIRLANIYORLAR"

AKP'nin bir çöküş süreci içerisinde olduğunu ifade eden Özdağ, AKP'li kurmayların Erdoğan sonrası için hazırlık yaptığını, AKP'nin oy oranının da yüzde 27 seviyesine düştüğünü iddia etti.

"AK Parti oyları bütün 'sana ne lazım abi' şeklinde araştırma yapan araştırma şirketlerinin hormonlu araştırmalarına rağmen önlenemez bir düşüş içinde ve yüzde 27 bandına gerilemiş durumda. Ve AK Parti en az dört büyük parçaya bölünmüş durumda. AK Parti kurmayları panik içinde Erdoğan sonrasının hazırlıklarını yapıyorlar. Erdoğan ekonomik buhrana da bir çözüm bulamıyor.

PKK affı ve anayasa değişikliği ile AK Parti tabanının yüzde 70'i karşı çıkıyor. Bana karşılaştığımız zaman vermiş olduğumuz mücadeleden dolayı Allah yardımcınız olsun diyen AK Parti milletvekilleri ile karşılaşıyorum. Böyle bir ortamda Erdoğan siyaset mühendislikleri ile iktidarını uzatma mücadelesi veriyor. Ekonomi ağır bir yıkımla karşı karşıya, ekonomik buhran ağırlaşarak derinleşiyor."