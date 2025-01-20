Ümit Özdağ gözaltına alındı: Zafer Partisi'nden açıklama
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasının ardından Zafer Partisi'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Tüm Vatandaşlarımızı, sevenlerini ve partililerimizi Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın yanında olmaya davet ediyoruz" denildi.
'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Güvenlik Şube ekiplerince İran Caddesi’ndeki bir restorantta gözaltına alındı.
Gözaltının ardından Zafer Partisi Başkanlık Divanı, Genel Sekreter Cezmi Polat başkanlığında acil olarak toplandı.
"SEVENLERİMİZİ ÖZDAĞ'IN YANINDA OLMAYA DAVET EDİYORUZ"
Partinin X hesabından da gözaltına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:
"Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ, bugün akşam saatlerinde Ankara’da gözaltına alınmış olup, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere İstanbul’a doğru yola çıkmıştır.
Tüm Vatandaşlarımızı, sevenlerini ve partililerimizi Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın yanında olmaya davet ediyoruz.
Vatandaşlarımızın resmi kanallardan gelmeyen bilgilere itibar etmemesini önemle rica ediyoruz.
İlerleyen süreçte durum hakkında gerekli açıklamalar, partimizin resmi hesaplarından yapılacaktır."
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