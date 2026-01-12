Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ümit Özdağ: Güya uyuşturucuyla mücadele yapılıyormuş havası oluşturmaya çalışıyorlar

12.01.2026 14:15:00
AA
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, son dönemde peş peşe yapılan 'uyuşturucu' operasyonlarına ilişkin "Güya birkaç meşhur uyuşturucu kullanan kişiyi gözaltına alarak uyuşturucuyla mücadele yapılıyormuş havası oluşturmaya çalışıyorlar" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Pendik İlçe Başkanlığına yaptığı ziyaretinde basın mensuplarına gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Pek çok insanı ilgilendiren yeni bir düzenlemeyi gündeme getirmek istediğini belirten Özdağ, "Biliyorsunuz 2009 yılında bir düzenleme yapılmıştı. Yurttaşlar değeri 1500 dolara kadar olan eşyaları, ticari faaliyet yapmamak kaydıyla, ülkeye gümrüksüz getirebiliyorlardı. Bu 2022 yılında 150 dolara indirildi ve sonra 2024'te 30 dolara indirildi. Şimdi bu 30 dolar da iptal edildi. Ne getirirlerse getirsinler, yüzde 60 vergi verecekler. Buna karşı haklı olarak, gençlikten büyük bir tepki var" diye konuştu.

"BARONLARI BIRAKIYORSANIZ GERÇEK MÜCADELE SÜRDÜRÜLMÜYOR DEMEK" 

Uyuşturucu bağımlılığıyla ilgili partisinin çalışmalarına ve hedeflerine değinen Özdağ, "Şimdi güya birkaç meşhur uyuşturucu kullanan kişiyi gözaltına alarak uyuşturucuyla bir mücadele yapılıyormuş havası oluşturmaya çalışıyorlar. Şundan emin olun. Evet bunların gözaltına alınması iyidir, uyuşturucu kullanmanın suç olduğunu gösteriyor. Ama öbür taraftan torbacıları ve baronları serbest bırakıyorsanız, infaz yasalarıyla gerçek bir uyuşturucuyla mücadele programı sürdürülmüyor demek. Zafer Partisi olarak size söz veriyoruz, Cumhuriyet tarihinin gördüğü en büyük organize suç, uyuşturucu ve sanal kumar operasyonlarını yapmaya hazırlanıyoruz" dedi.

"SEÇİM TARİHİNİ KİMSE BİLMİYOR"

Projelerini hayata geçimek için seçimi kazanmaları gerektiğinin altını çizen Özdağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Önümüzde bir seçim var. Bu seçimin 2027'nin kasım ayında olacağını ifade edenler var ama 2026 içerisinde ekonomik krizin dayatmasıyla gerçekleşmek zorunda kalacağını düşünenler de var. Biz seçimlerin hangi tarihte olacağını bilmiyoruz, kimsenin de bildiğini düşünmüyoruz, ancak biz yarın seçimler olacakmış gibi Zafer Partisi olarak bütün kadrolarımızla sahada çalışıyoruz. Ben İstanbul'da ilçe ilçe dolaşıyorum. Genel başkan yardımcılarım da şu anda en çok milletvekili çıkartan 28 ilde sahada çalışıyorlar. Biz çözüm önerilerimizi Türk milletine anlatıyoruz. Türk milletinin taleplerini, isteklerini, tepkilerini de dinleyip onları da siyasete taşıma mücadelesi veriyoruz."

