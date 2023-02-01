Ümit Özdağ ile Gültekin Uysal birbirine girdi: 'Şeref yoksunu...'

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 00:34

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 00:40

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Altılı Masa'nın ortak mutabakat metni ile ilgili, "Sizi tarikat ve cemaatleri, devletten çıkaracağız demekten alıkoyan nedir? Saidi Nursi denilen adamın müritlerinden biri olan ortağınız Demokrat Parti Başkanı Gültekin Uysal mı? Türkçe Olimpiyatlarında boy gösterip cemaatlerin devlete el koymasına göz yuman, işbirliği yapan diğer ortaklarınız Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu mu? Çıkın Türkiye’yi ne kadar sevdiğinizi açıklayın" ifadelerine Demokrat Parti'den yanıt geldi.

Demorkat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Twitter hesabından Özdağ'a verdiği yanıtta "Şeref yoksunu Ümit Özdağ'a cevabımdır" diyerek şunları kaydetti:

"Çocukluğunda tecavüze uğramış çocuk psikolojisi ile bir ömür boyu alnından, aklından ve ruhundan silemeyeceğin 'bir darbecinin çocuğu olma' travması ve insiyakla zaman zaman Demokrat Parti ve şahsıma iftiralar atıyorsun. Şimdi sana anladığın dille cevap veriyorum; şerefli insanlar iftira atmaz! Yoklukla malul iftiranı sana yedireceğim."

"ERDOĞAN VE BAHÇELİ'YE GELİNCE KUZU GİBİSİN"

Tartışmaya dahil olan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt da Özdağ için "DP Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal için Saidi Nursinin müridi diyen, kimin müridi olduğu belli olmayan Ümit Özdağ. Gültekin Uysal adamlığının ZEKATINI verse sana 40 yıl yeter. Erdoğan'a ve Bahçeliye gelince kuzu gibisin. Millet İttifakına serçelik yapıyorsun. YAZIKLAR OLSUN" ifadelerine yer verdi.

Enginyurt ardından, Özdağ'ı etiketleyerek "Süleyman Soylu sana 'Hayvandan daha aşağı' dediğinde, Soyluyu kınamıştım. Fakat görüyorum ki sen her türlü hakareti hakediyorsun. Gültekin Uysal'la derdin nedir? Millet İttifakı'na düşmanlığın niye? Sırf üç beğeni alacağım diye yaptığın edepsizliğe tepkimiz sürecektir" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Süleyman Soylu sana "Hayvandan daha aşağı" dediğinde, Soyluyu kınamıştım.

Fakat görüyorum ki sen her türlü hakareti hakediyorsun @umitozdag

Gültekin Uysal'la derdin nedir?

Millet İttifakına düşmanlığın niye?

Sırf üç beğeni alacağım diye yaptığın edepsizliğe tepkimiz sürecektir. — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) January 31, 2023

ÖZDAĞ'DAN YANIT GECİKMEDİ

Uysal'ın paylaşımını alıntılayan Özdağ, "Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı tanımak için bu twiti okuyun" ifadelerine yer verdi.