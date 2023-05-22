Yayınlanma: 22.05.2023 - 17:54

Güncelleme: 22.05.2023 - 17:54

28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi için Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın hangi adayı destekleyeceği merak konusu oldu. Sinan Oğan'ın kararını açıklamasının ardından gözler Ümit Özdağ'a çevrildi. Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında ikinci toplantının ne zaman yapılacağı ve Ümit Özdağ'ın hangi adayı desteklediğini açıklayacağı tarih merak ediliyor. Peki, Ümit Özdağ ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ikinci turda kimi destekleyecek? İşte ayrıntılar...

ÜMİT ÖZDAĞ NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde ATA İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan ile farklı aynı kararı vermek zorunda olmadıklarını açıkladı. Zafer Partisi tarafından yapılan açıklamada ATA İttifakı'nın ortak hareket etme tercihlerinden vazgeçildiği açıklandı.

Zafer Partisi tarafından yapılan açıklamada Ümit Özdağ'ın kararını açıklayacağı tarih netleşti.

"Bugünden itibaren, taraflar sadece kendi adlarına karar alacaktır. Bu sebeple Zafer Partisi'nin kararını, Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ, 23 Mayıs Salı (yarın) saat 11.00'de düzenleyeceği basın toplantısında açıklayacaktır."

ÜMİT ÖZDAĞ İKİNCİ TURDA HANGİ ADAYI DESTEKLEYECEK?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda yarışacak olan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında vereceği kararı yarın saat 11:00'de açıklayacak.

ÜMİT ÖZDAĞ VE KEMAL KILIÇDAROĞLU NE ZAMAN GÖRÜŞECEK?

Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 22 Mayıs'ta saat 18:00'de yeniden görüşecek.

SİNAN OĞAN HANGİ ADAYI DESTEKLEDİĞİNİ AÇIKLADI!

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan yeterli oyu alamadığı için ikinci tura kalan adaylardan birini destekleyeceğini açıklamıştı. Sinan Oğan ikinci turda Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Sinan Oğan, Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyecek.