Sinan Oğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? Sinan Oğan açıklama yaptı mı? Sinan Oğan ikinci turda kimi destekliyor?

Yayınlanma: 22.05.2023 - 16:02

Güncelleme: 22.05.2023 - 17:54

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Sinan Oğan'ın kimi destekleyeceği herkes tarafından merak ediliyor. Peki, Sinan Oğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? Sinan Oğan açıklama yaptı mı? Sinan Oğan kimi destekleyecek? İşte ayrıntılar...

SİNAN OĞAN SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasından sonra Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci tura kalan adaylardan hangisine destek vereceğini açıklayacak.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ne zaman karar vereceğini açıklayan Sinan Oğan, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili tutumumuzu yarın (22 Mayıs) saat 17.00’de düzenleyeceğimiz bir basın toplantısı ile açıklayacağız. Yaptığımız istişarelerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarınki (22 Mayıs) görüşmeler ve istişareler de tamamlandığında artık kararımızı netleştirip, bunu Türk milletinin aziz evlatları ile paylaşmış olacağız. Kararımızı herhangi bir saikle değil, Türk milletinin geleceği, ülkemizin birlik ve bütünlüğü ile istikrarının önemli olacağını, ayrıca meselelere farklı beklentiler ile değil, ilkeler bazında baktığımızın da bilinmesini isteriz. " ifadesini kullandı.

SİNAN OĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda destekleyeceği ismi açıklayacağı konuşmayı 22 Mayıs saat 17:00'de gerçekleştirecek.

SİNAN OĞAN İKİNCİ TURDA HANGİ ADAYA DESTEK VERECEĞİNİ AÇIKLADI!

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan yeterli oyu alamadığı için ikinci tura kalan adaylardan birini destekleyeceğini açıklamıştı. Sinan Oğan ikinci turda Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Sinan Oğan, Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyecek.

SİNAN OĞAN VE RECEP TAYYİP ERDOĞAN GÖRÜŞMÜŞTÜ

Sinan Oğan, önceki gün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü. Oğan görüşmenin ardından, "İki liderle de görüştük. Henüz bir karar vermedik. Kararımızı pazartesi günü açıklayacağız" açıklaması yapmıştı.

Ayrıca ittifakın bileşenlerinden Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'den dikkat çekici bir açıklama geldi. Bir önceki gün yaptığı açıklamada, "Zafer Partisi adına konuşamam ama biz ehveni şer de olsa gönlümüz Millet İttifakı'ndan yana" diyerek Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini belirten Vecdet Öz, ATA İttifakı'nın sona erdiğini belirtti.

"ATA İTTİFAKI RESMEN SONA ERMİŞTİR"

Öz şu şekilde konuştu: "İttifak biliyorsunuz; seçimle birlikte başlar, seçim bittiğinde nihayetlenir. İkinci tura kalmışsanız devam eder. ATA İttifakı resmen sona ermiştir. Nezaketen birbirimize sorduk. Ümit Hoca'nın alacağı karara saygı duyarım. Sinan Oğan bey de bir oy almıştır, dilediği şekilde hareket edebilir. Saygı duyarız."