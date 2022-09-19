Zafer Partisi'nin 'Uyan Erzurum, hırsız var' pankartı kaldırıldı

19 Eylül 2022 Pazartesi, 02:00

Zafer Partisi, “Yerli ve milli Escobar” pankartının ardından dün ikinci bir kriz yaşadı. Zafer Partisi, suç örgütü lideri Sedat Peker’in gündeme getirdiği ve yargıya taşınan rüşvet ağı iddialarını protesto için pankart hazırladı.

Zafer Partisi Erzurum il binası ile kentin üç yerine asılan pankartta, “180 milyon dolar nerede? Çaldıklarınızın hesabını vereceksiniz. Uyan Erzurum, hırsız var” ifadelerine yer verildi. İl başkanlığı hariç kentin üç yerine asılan pankartlar kısa süre içinde kaldırıldı. Zafer Partisi Erzurum İl Başkanı Abdulhamit Uzun, yaşananları Cumhuriyet’e anlattı.

Uzun, saat 06.00’da pankartları astıklarını belirterek şunları söyledi: “Emniyet güçleri, il binamızda asılı olan hariç diğer pankartlarımıza yarım saat içinde müdahale etti. Yakutiye ilçe Başkanımız Yakup Kaya ve parti üyemiz evlerine gidecekken kapı önünde durduruldu. Bizi ifade vermeye davet ettiler. Anayasal hakkımızın engellenemeyeceğini belirterek hâkim, savcı kararı olmadan kendilerine eşlik edemeyeceğimizi söyledim, gittiler.”

Uzun, polisin tekrar geldiğini ve pankartın kaldırılmasını istediklerini dile getirerek “Mahkeme ve savcılık kararı olmadan pankartımızı indirmeyeceğimizi belirttik” ifadelerini kullandı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da pankartların indirilmesine tepki göstererek sosyal medyada, “Hırsızları engellemesi gereken polis, hırsızlığın duyulmasını engellemeye çalışıyor” paylaşımında bulundu.