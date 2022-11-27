Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Sığınmacıları gerekirse zorla yollayacağız
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'ın Antakya ve Samandağ ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirdi. Özdağ yaptığı konuşmada, "Biz sığınmacıları gerekirse zorla yollayacağız" dedi.
Özdağ, kentteki temasları kapsamında Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (HATMEK) Salonu'nda partililerle bir araya geldi.
Sığınmacılar konusuna değinen Özdağ, "Suriyelilere karşı bir düşmanlığımız yok. Allah kimsenin başına Suriyelilerin başına gelen bir felaketi vermesin ama biz de Suriye'de yaşananları Türkiye'de yaşamak istemiyoruz. Buna izin de vermeyiz. Biz sığınmacıları gerekirse zorla yollayacağız" diye konuştu.
Özdağ, daha sonra Antakya ve Samandağ ilçelerinde esnaf ziyareti yaptı, yurttaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.
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