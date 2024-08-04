Ümit Özdağ, SADAT'ın kurucusu ile anısını anlattı: 'Mesîh’i bekliyordu, Azrail geldi'
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, SADAT'ın kurucusu ve Erdoğan'ın eski başdanışmanı Adnan Tanrıverdi'nin hayatını kaybetmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Özdağ, "Değil Tuğgeneral, üstteğmen bile olmamalıydı!" ifadelerini kullandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başdanışmanlarından ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Politikaları Kurulu Üyesi, SADAT'ın kurucusu emekli general Adnan Tanrıverdi bu sabah yaşamını yitirdi.
Özdağ X hesabından yaptığı açıklamada Tanrıverdi'nin Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak için çalıştığını ifade etti. Özdağ Tanrıverdi için "Türk ordusuna çok zarar verdi" dedi.
Özdağ ayrıca Tanrıverdi ile bir anısını da anlattı. "Ankara-İstanbul THY uçuşu sırasında beni tanımamış" diyerek söze başlayan Özdağ, "AK Parti milletvekili zannederek 15 Temmuz öncesi, gecesi ve sonrasını anlatmıştı. Kartımı verince, elini başına vurup 'Aaa Ümit Özdağ' demişti. Mesih'i bekliyordu, Azrail geldi" diye devam etti.
Özdağ'ın paylaşımı:
SADAT kurucusu Adnan Tanrıverdi ölmüş. Türkiye Cumhuriyetini yıkmak için çalıştı. Türk Ordusuna çok zarar verdi. Değil tuğgeneral Üstteğmen bile olmamalıydı. TSK’nın en büyük zafiyeti “Bize bir şey olmaz” inancı ile içe yönelik istihbarat ve istihbarat karşı koyma konusunda çok zayıf oluşudur. FETÖ ve Adnan Tanrıverdi benzerleri bu zaafiyeti kullanarak çok zarar verdiler. Bir Ankara-İstanbul THY uçuşu sırasında beni tanımamış, AK Parti milletvekili zannederek 15 Temmuz öncesi, gecesi ve sonrasını anlatmıştı. Kartımı verince, elini başına vurup “Aaa Ümit Özdağ” demişti. Mesîh’i bekliyordu, Azrail geldi.
SADAT kurucusu Adnan Tanrıverdi ölmüş. Türkiye Cumhuriyetini yıkmak için çalıştı. Türk Ordusuna çok zarar verdi. Değil tuğgeneral Üstteğmen bile olmamalıydı. TSK’nın en büyük zafiyeti “Bize bir şey olmaz” inancı ile içe yönelik istihbarat ve istihbarat karşı koyma konusunda çok… pic.twitter.com/bh6wfc4UcJ— Ümit Özdağ (@umitozdag) August 4, 2024
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