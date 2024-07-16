Ümit Özdağ hakkında dava açıldı: 7 yıla kadar hapsi isteniyor!

Ümit Özdağ hakkında, vefat etmiş MİT mensuplarının adını paylaştığı için ‘isimleri ifşa’ iddiası ile dava açıldı. Özdağ söz konusu davayı sosyal medya hesabından duyurdu. Buna göre, Özdağ'ın 3 ile 7 yıl arası hapsi isteniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.07.2024 - 22:13
Ümit Özdağ hakkında dava açıldı: 7 yıla kadar hapsi isteniyor!
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabı üzerinden hakkında dava açıldığını duyurdu.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, "Ümit Özdağ tutuklansın, Zafer Partisi kapatılsın kampanyaları yeni bir aşama ulaştı" dedi.

Özdağ’ın paylaşımı şöyle:

"Siyaset yasağı getirmek amacı ile TBMM’de yasama dokunulmazlığım hiçe sayılarak daha önce isimleri sayısız yerde ifşa olmuş şehit MİT mensuplarına başsağlığı dileğim için “isimleri ifşa” iddiası ile hakkımda 3-7 yıl ceza isteği ile dava açıldı.

Üstelik Anayasa Mahkemesi açıklanmış bir bilginin bir daha ifşa edilemeyeceği kararını verdiği halde. Hapis cezası alsam da siyaseten yasaklansam da güzel ülkemize yapılan demografik tecavüze karşı direneceğim. Çocuklarımıza Erdoğan’dan devraldıkları İŞGAL edilmiş bir Türkiye değil, Atatürk’ten teslim aldıkları bağımsız ve Türk bir Türkiye devretme mücadeleme devam edeceğim."


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