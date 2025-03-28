Ümit Özdağ Silivri'den paylaştı: '66 gündür ilk kez...'

Yayınlanma: 28.03.2025 - 23:52

Güncelleme: 28.03.2025 - 23:52

Silivri'de tutuklu bulunan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, 66 gün sonra ilk kez gökyüzünü tel örgüsüz ördüğünü açıkladı.

Özdağ gelişmeyi şu sözlerle açıkladı:

"Haftada 1 saat açık spor sahasını kullanma hakkım var. Ama bugüne değin kullanmam mümkün olmamıştı. Avukat görüşmeleri saatine yansıdığı için açık spor alanına çıkamamıştım. 50 X 50 m genişliğinde, yapay çimle kaplı mini bir futbol sahası bu alan. Ve en önemlisi avlunun tepesine asılı tel örgü yok. Gökyüzünü görebiliyor insan."

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdağ, ayrıca şu bilgileri paylaştı:

"Allah’a şükürler olsun suçsuz bir şekilde Silivri zindanındayım. Lise öğrencisi iken rahmetli Çetin Altan’ın “Bir Avuç Gökyüzü” adlı romanını okuduğumu hatırlıyorum. Bugün bir avuç gökyüzünü gördüm."