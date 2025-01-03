Ümit Özdağ: Süreci baltalayacağım!
DEM Parti'nin 'İmralı' görüşmesinin ardından MHP'ye yaptığı ziyaretiyle devam eden sürece Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "baltalayacağım" diyerek tepki gösterdi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışıyla başlayan ve dün Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) MHP'yi Bahçeli'yi ziyaretiyle devam eden sürece tepki gösterdi.
Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımında, "Türk Milletine söz veriyorum. Türk Milleti’nin yüzünü kızartacak, Türk devletine diz çökertecek, şehitlerimizin aziz ruhlarını incitecek süreci baltalayacağım" ifadelerine yer verdi.
İşte Özdağ'ın o paylaşımı:
Etiketler: #Ümit Özdağ #Zafer Partisi #Dem Parti
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