Ümit Özdağ: Ülkemizde 3 milyondan fazla uyuşturucu bağımlısı var

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından açıklama yaparak uyuşturucu ve sanal kumar bağımlığına dikkat çekti.

Özdağ, "Terörsüz Türkiye" sürecine gönderme yapılarak başlatılan "Tertemiz Türkiye" projesi hakkında çağrı yaptı.

"TERTEMİZ TÜRKİYE PROJESİ"

Özdağ, şunları yazdı:

"Türkiye organize suç örgütleri, uyuşturucu ve sanal kumar örgütlerinin saldırısı altında. Ülkemizde 3 milyondan fazla uyuşturucu bağımlısı ve çok daha fazla sanal kumar bağımlısı var. BU KONU ARTIK TÜRKİYE İÇİN BİR BEKA MESELESİNE DÖNÜŞMÜŞ DURUMDA.

Zafer Partisi Tertemiz Türkiye Projesi ile organize suç örgütlerini, uyuşturucu ve sanal kumar baronlarını Türkiye için tehdit olmaktan çıkaracak."