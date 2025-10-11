Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ümit Özdağ: 'Zafer Partisi Mansur Yavaş’ın yanındadır'

11.10.2025 13:30:00
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'a sosyal medya hesabından destek mesajı yayınladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından ABB Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İçişleri Bakanlığından soruşturma izni istemesine ilişkin "Zafer Partisi Mansur Yavaş’ın yanındadır" paylaşımını yaptı.

Özdağ şu ifadeleri kullandı: 

''Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İçişleri Bakanlığından soruşturma izni istenmiş. Zafer Partisi Mansur Yavaş’ın yanındadır. ''

