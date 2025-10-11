Ümit Özdağ: 'Zafer Partisi Mansur Yavaş’ın yanındadır'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından ABB Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İçişleri Bakanlığından soruşturma izni istemesine ilişkin "Zafer Partisi Mansur Yavaş’ın yanındadır" paylaşımını yaptı.

Özdağ şu ifadeleri kullandı:

''Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İçişleri Bakanlığından soruşturma izni istenmiş. Zafer Partisi Mansur Yavaş’ın yanındadır. ''