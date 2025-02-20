Ümit Özdağ'dan hakimlere çağrı: 'Korkmayın, adaleti savunun'

Yayınlanma: 20.02.2025 - 12:58

Güncelleme: 20.02.2025 - 12:58

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlamasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi. Özdağ, tutukluluğunun ardından yargı mensuplarına hitaben bir mesaj yayımladı.

Özdağ, mesajında yargının bağımsızlığına vurgu yaparak, "Lütfen korkmayın. Anayasa ve yasalar çerçevesinde yurttaşlara düşman ceza hukuku uygulanmasına izin vermeyin. Siz korkarsanız, toplum korkar. Siz korkarsanız, devletin temelleri çürür" dedi.

FETÖ’nün yargı üzerinde yarattığı tahribata da değinen Özdağ, "Ne yazık ki, FETÖ temizlenmiş ancak kullandığı yöntemler ve düşman ceza hukuku uygulamaları yer yer devam etmektedir" ifadelerini kullandı. Muhalif kimliğiyle bilinen yurttaşların anayasal haklarının ihlal edildiğini savunan Özdağ, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının iktidar tarafından tanınmadığının altını çizdi.

Özdağ, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Değerli Hakimler,

Adalet mülkün temelidir. Bu kısa cümlede “Berlin’de hakimler var” sözünden kat be kat güçlü bir adalet ifadesi dile getirilir. Devletin ancak adalet zemininde inşa edilebileceği ve varlığını sürdürebileceği bu üç kelimeye sığmıştır. Bu ifade de bütün siyasal düşünceler tarihi ve hukuk felsefesinin özü bulunur. Bu ifade “Devletin dini adalettir” tespiti kadar güzel bir ifadedir.

Adalet mülkün temelidir ifadesini duvardaki bir süs olmaktan çıkarıp yaşama geçirenler, adaleti devletin temeli haline getirenler hükümleri ile siz hakimlersiniz.

Siz hakimlerin hukuk bilgisi, vicdanı, aklı, muhakeme gücü, entelektüel cesareti, hukukun temel ilkelerine ve Anayasa’ya bağlılığınız devletin temellerini adalet üzerine kurabilecek tek gerekliliktir.

Siz hakimler vermiş olduğunuz kararlar ile anayasal ve yasal haklarını korumakla görevli olduğunuz yurttaşların kaderi üzerinde söz sahibi oluyorsunuz. İnsanın kaderi Tanrı’nın iradesine bağlıdır. Siz insanların kaderi/yaşamının bir bölümü üzerinde karar vererek, yarı-tanrısal bir misyonu temsil ediyorsunuz.

Değerli Hakimler,

Lütfen korkmayın. Anayasa ve yasalar çerçevesinde sizin hukuk bilginiz ve vicdanınıza emanet edilen yurttaşların bir bölümüne düşman ceza hukuku uygulanmasına izin vermeyin. Siz korkarsanız, toplum korkar. Siz korkarsanız, devletin temelleri çürür.

İlkokul mezunu bile olmayan, köyünden çıkmamış yurttaşlarımız dahi “Allah devlete, millete zeval vermesin” derler. Devletler hukukçusu akademisyenler bir araya gelse bu kadar özlü bir cümleyi kuramaz. Bu cümle binlerce yıllık Türk tarihinin milli şuurla ifadesidir.

Allah’ın devlete ve millete zeval vermemesi Adalet mülkün temelidir düsturunun siz hakimler tarafından yaşama geçirilmesi ile mümkündür.

FETÖ’nün Türk adaletine yaptığı en büyük kötülük Adalet mülkün temelidir ilkesini yok etmiş olmasıdır. Düşman olarak gördüğü kurum ve kişilere karşı düşman ceza hukukunu sahte deliller ile uygulaması olmuştur. Ne yazık ki, FETÖ temizlenmiş ancak kullandığı yöntemler ve düşman ceza hukuku uygulamaları yer yer devam etmektedir. Bazı savcılık ve mahkemeler muhalif kimliği ile tanınan yurttaşların anayasal ve yasal haklarını fütursuzca ihlal etmektedir.

Anayasal hakları ihlal edilen yurttaşlarımızın son sığınağı olan Anayasa Mahkemesi bu insanlara anayasal haklarını iade ettiği zaman iktidar mahkeme kararını tanımamakta, fiilen Anayasa Mahkemesini kapatmaktadır. Durum o kadar vahimdir ki, tanınmış bir ceza hukukçusu akademisyen gelinen bu durumda bazı mahkumların hapishaneden kaçmasının meşru müdafaaya girip suç teşkil etmeyeceğini ifade etmektedir.

Değerli Hakimler,

Sizin anayasa ve hukuku savunma cesaretiniz ülkemizin geleceğini de belirleyecektir. Türk milletinin anayasa ve yasalara aykırı olarak ikili hukuk zihniyeti ile düşman ceza hukuku uygulamaları neticesinde bölünmesine izin vermeyin.

Sizin hukuka bağlılığınız ve cesaretiniz Adaleti mülkün temeli yapacaktır.

Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak.

Saygılarımla,

Ümit Özdağ