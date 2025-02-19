Ümit Özdağ’ın tutukluluk incelemesi müdafisiz yapıldı!

Yayınlanma: 19.02.2025 - 11:26

Güncelleme: 19.02.2025 - 11:29

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın tutukluluğuna ilişkin inceleme, daha önce avukatlarına bildirilen tarihten bir gün önce gerçekleştirildi. Partiden yapılan açıklamada, Özdağ’ın SEGBİS üzerinden müdafisiz şekilde ifadesinin alındığı ve tutukluluğunun devamına karar verildiği ifade edildi.

TUTUKLULUK İNCELEMESİ BİR GÜN ÖNE ÇEKİLDİ

Zafer Partisi yetkilileri, 17 Şubat 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bağlı kalemle yaptıkları görüşmede, tutukluluk incelemesinin 19 Şubat 2025 Çarşamba günü gerçekleştirileceğinin kendilerine bildirildiğini, bu doğrultuda bir grup avukatın Ankara’dan İstanbul’a gelmek üzere hazırlandığını belirtti. Ancak partinin iddiasına göre, süreç avukatlara haber verilmeden öne çekilerek 18 Şubat’ta yapıldı ve Özdağ’ın tutukluluğunun devamına karar verildi.

Zafer Partili yetkililer, Özdağ’ın SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla ifadesinin alındığını, ancak avukatlarının süreçte yer almadığını vurguladı. Bu durumun savunma hakkının ihlali olduğunu belirten parti temsilcileri, kararın siyasi baskı altında alındığını öne sürdü.