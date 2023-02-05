Ümit Özdağ'dan İskilipli Atıf anmasına tepki: Vatan hainlerini ananları vatana ihanet ile yargılayacağız

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Milli Mücadele Döneminde İngilizlerin desteği ile gerici isyanlara destek veren ve Kuvayi Milliye’ye düşman Teali İslam Cemiyeti’nin Yöneticisi İskilipli Atıf'ın Çorum'da anılmasına sert tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 17:56
Ümit Özdağ'dan İskilipli Atıf anmasına tepki: Vatan hainlerini ananları vatana ihanet ile yargılayacağız
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Milli Mücadele karşıtı Teali İslam Cemiyeti’nin başkanlığını yapan, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ve Kuvayı Milliyecilere “asi” diyen, “vatana ihanet” suçundan idam edilen İskilipli Atıf vefatının 97. yıl dönümünde memleketi Çorum’da valilik tarafından düzenlenen törenle anıldı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ,sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İskilipli Atıf anmasına sert tepki gösterdi. 

Özdağ, şunları kaydetti: "Vatan hainlerini ananları vatana ihanet ile yargılayacağız"


İskilipli Atıf çorum Zafer Partisi Ümit Özdağ

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