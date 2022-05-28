Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den 'İskilipli Atıf' savunması: 'Çağrı üzerine törene katıldım'

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 02:00

Milli Mücadele karşıtı Teali İslam Cemiyeti’nin başkanlığını yapan, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ve Kuvayı Milliyecilere “asi” diyen, “vatana ihanet” suçundan idam edilen İskilipli Atıf, 4 Şubat 2021’de, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’nin de katıldığı bir törenle gömütü başında anıldı.

Vali Çiftçi’nin, anmaya, “Allah sizi kahretsin. Bu milletin bağımsızlık mücadelesine düşman, vatan haini birini anan herkes benim gözümde Cumhuriyet düşmanı ve haindir” tepkisini gösteren Can A. adlı yurttaştan şikâyetçi olması üzerine yurttaş hakkında “hakaret” davası açıldı. Dava kapsamında Çiftçi’ye, söz konusu anmanın resmi olup olmadığının sorulmasına karar verildi.

Çiftçi, davaya gönderdiği resmi yazıda, “Program Atıf­Der isimli sivil toplum örgütü tarafından düzenlenmiştir. Resmi bir hüviyeti olmayan anma programına davet edilmem üzerine iştirak ettiğimi bilgilerinize sunarım” dedi. Çiftçi, her ne kadar anmanın resmi olmadığını savunsa da söz konusu anma, valiliğin resmi hesabından da kamuoyuyla paylaşıldı.