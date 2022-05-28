Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den 'İskilipli Atıf' savunması: 'Çağrı üzerine törene katıldım'
Milli Mücadele Döneminde İngilizlerin desteği ile gerici isyanlara destek veren ve Kuvayi Milliye’ye düşman Teali İslam Cemiyeti’nin Yöneticisi İskilipli Atıf, ölümünün 95. yılında devlet erkânı ve AKP’lilerin de katıldığı törenle anılmıştı. Vali anmaya tepki gösteren yurttaştan şikayetçi oldu. Vali Çiftçi davaya gönderdiği yazıda, çağrı üzerine törene katıldığını söyledi.
Milli Mücadele karşıtı Teali İslam Cemiyeti’nin başkanlığını yapan, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ve Kuvayı Milliyecilere “asi” diyen, “vatana ihanet” suçundan idam edilen İskilipli Atıf, 4 Şubat 2021’de, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’nin de katıldığı bir törenle gömütü başında anıldı.
Vali Çiftçi’nin, anmaya, “Allah sizi kahretsin. Bu milletin bağımsızlık mücadelesine düşman, vatan haini birini anan herkes benim gözümde Cumhuriyet düşmanı ve haindir” tepkisini gösteren Can A. adlı yurttaştan şikâyetçi olması üzerine yurttaş hakkında “hakaret” davası açıldı. Dava kapsamında Çiftçi’ye, söz konusu anmanın resmi olup olmadığının sorulmasına karar verildi.
Çiftçi, davaya gönderdiği resmi yazıda, “Program AtıfDer isimli sivil toplum örgütü tarafından düzenlenmiştir. Resmi bir hüviyeti olmayan anma programına davet edilmem üzerine iştirak ettiğimi bilgilerinize sunarım” dedi. Çiftçi, her ne kadar anmanın resmi olmadığını savunsa da söz konusu anma, valiliğin resmi hesabından da kamuoyuyla paylaşıldı.
Video Haberler
- Şoke eden görüntü: Kucağında bebek taşıdı
- 4 kişinin yaralandığı 'fırıncı' kavgasında 5 gözaltı
- Erdoğan: Belgelerin yansıtılmasını istedi
- Emniyet'te canlı bomba olayında ayrıntılar belli oldu
- Selfie çekmek isterken canından oluyordu
- Heyelanda toprağın içinden tarih çıktı
- CHP’nin kampı başladı: 248 belediye başkanı Van’da
- Ayşenur Arslan'dan ROK'a 'hapis' yanıtı
- Saadet Partisi’nden Nebati videosu: 'Biz gülmüyoruz'
- Emniyet'te canlı bomba olayında ayrıntılar belli oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Ülkenin tapusu Katarlılara
- Kim öldürülecekti?
- Eski erkek arkadaşı tarafından katledildi
- Beylikdüzü'nde silahlı banka soygunu
- AKP'nin 'döviz' planı ortaya çıktı
- Alkol ve sigara zammı nasıl yansıyacak?
- AFAD duyurdu: İzmir'de deprem!
- Kılıçdaroğlu SADAT'ı neden bastı? Cumhuriyet açıklıyor
- Kılıçdaroğlu bu sefer isim vererek sordu
- SADAT'tan 'sandık' tehdidi