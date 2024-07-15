Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak 'dosya' iddiası: 'Bahçeli Erdoğan'ı tehdit etti!'

Yayınlanma: 15.07.2024 - 09:29

Güncelleme: 15.07.2024 - 09:29

Son 10 günde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüşen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, siyaset gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.



T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan Özdağ, AKP-MHP ilişkilerine dair önemli iddialar ortaya koydu, "Bahçeli Erdoğan'ı tehdit etti" dedi.

Özdağ, "MHP’nin AKP üzerinde ciddi bir vesayeti var. Bahçeli Erdoğan'ı tehdit etti, bir dosyayı elinde tutarak. Eski bir AKP'li bakan AKP’nin bütün karanlık diye nitelendirilen ilişkileriyle ilgili bir dosyayı Sayın Bahçeli'ye takdim etmiş. Bu çok açık bir mesajdı AKP'ye. Şimdi parlamenter demokrasiye dönünce bu ilişkiden de kurtulacak AKP. Özellikle Sinan Ateş cinayetinin mahkemeye intikal etmesinden sonra farklı bir süreç başladı" dedi.

Özdağ'ın sorulara verdiği yanıtların bazıları şu şekilde:

"BAHÇELİ ELİNDE DOSYAYLA ERDOĞAN’I TEHDİT ETTİ"

- MHP'ye de zarar veriyor mu?

MHP'ye de zarar veriyor, AKP'ye de zarar veriyor. Onun için AKP bundan kurtulmak isteyecek.

- Bir vesayete mi dönüşüyor aslında AKP üzerinde?

MHP’nin şu anda AKP üzerinde ciddi bir vesayeti var.

- Gülen teşkilatının bir dönem AKP üzerinde kurmuş olduğu “Şunu yapmazsan bunu yaparız” şeklindeki tehdit mekanizmasının bir benzerinin bugün de MHP tarafından AKP'ye dayatıldığı gibi bir hissiyata kapılmamak mümkün değil son dönemde.

Bu hissiyat değil, somut gerçek. Bahçeli Erdoğan'ı tehdit etti, bir dosyayı elinde tutarak.

"BAHÇELİ’NİN ELİNİN ALTINDA DURAN DOSYAYI KENDİSİNE ESKİ BİR AKP’Lİ BAKAN TAKDİM ETMİŞ"

- 17- 25 Aralık dosyası mıydı sizce o fotoğraftaki?

Benim bildiğim, eski bir AKP'li bakan AKP’nin bütün karanlık diye nitelendirilen ilişkileriyle ilgili bir dosyayı Sayın Bahçeli'ye takdim etmiş.

- İçeriden birisi yani… öyle mi?

Evet o fotoğraf o dosyayla çekilmiş. Ya da sembolik olarak o ima edilerek çekilmiş. Ama bu çok açık bir mesajdı AKP'ye. Şimdi parlamenter demokrasiye dönünce bu ilişkiden de kurtulacak AKP. Peki, kendinizi Özgür Özel’in yerine koyun. Partinin genel başkanısınız ama değilsiniz.

- Niye öyle olsun?

Partisinde iki çok güçlü isim var. Düşünün, bu ortamda siz cumhurbaşkanı adayı olmayı düşündüğünüzü ima ettiğinizde birden bütün kamuoyu “sen sus otur” diye üzerinize yükleniyor.