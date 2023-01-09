Ümit Özdağ'dan skandal 'tümgeneral' iddiası: 'Bütün Kemalistler ve milliyetçiler ordudan tasfiye edilene kadar...'

Yayınlanma: 09.01.2023 - 09:57

Güncelleme: 09.01.2023 - 09:57

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Youtube kanalı üzerinden "Ümit Özdağ'a Soruyorum" başlığıyla videda, kendisine gelen sorulara yanıt verdi.

Özdağ, Türk Silahlı Kuvvetleri'yle ilgili ne düşündüğü yönündeki soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri bu 20 yıl içerisinde emperyalizmin tarikatlar ve cemaatler aracılığıyla saldırdığı ana kurum oldu. TSK'yi çökertmeden Türkiye'yi çökertmek mümkün değildir. Onun için emperyalizm önce FETÖ sonra da diğer tarikatlar aracılığıyla silahlı kuvvetlerimizi tahrip etmeye devam ediyor. Bugün de bu tahribat devam ediyor, FETÖ dönemindeki kadar alçakça devam ediyor. Türk ordusunu milli bir ordu olmaktan çıkarıp şeyhlerin kontrolündeki bir ordu olarak organize etmeye, emperyalizmin saldırılarına direnemez hale getirmeye çalışıyorlar."

Özdağ, sözlerinin devamında ise kritik bir iddiada bulundu. "Görevdeki bir tümgeneralin, hem de önemli bir yerdeki tümgeneralin 'Bütün Kemalistler ve milliyetçiler ordudan tasfiye edilene kadar benim görevim bitmeyecek' dediğini biliyorum. Kim olduğunu biliyorum" diyen Özdağ, iddia ettiği tümgenerale daha sonra şöyle seslendi:

"Senin kim olduğunu biliyorum adam! Bizim de görevimiz, Atatürk'e verdiğimiz söz senin gibi asker üniforması giymiş alçaklar Türk ordusundan atılıp hapse girene kadar devam edecek."