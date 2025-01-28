Zafer Partisi İl Başkanı adliyeye sevk edildi

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanı Hasan Demir, mahkemeye sevk edildi.

Zafer Partisi İl Başkanı adliyeye sevk edildi
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İHA
Yayınlanma: 28.01.2025 - 15:57

Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanı Hasan Demir, bugün öğle saatlerinde Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeye çağırıldı.

Burada işlemleri tamamlanan İl Başkanı Demir, mahkemeye sevk edildi.


Etiketler: #Zafer Partisi #Hasan Demir

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