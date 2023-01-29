Kar yağmayınca kızaklara 'tekerlek' taktılar

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 29 Ocak 2023 - 07:00

Ocak ayının sonlarına gelinmesine rağmen Hakkari ve çevresinde halen etkili bir kar yağışının olmaması, yıllardır tepelerden kızaklarla ot taşıyan çiftçileri yeni yöntem arayışına itti.

Yüksekova'ya yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve geçimlerini hayvancılıkla sağlayan Ünlüce köyünde yaşayanlar, hır yıl yaz döneminde yüksek kesimlerde biçtikleri ot yığınlarını kızakla taşıması kolay olsun diye tepelere biriktirip, karın yağmasını bekliyordu.

ÇAREYİ TEKERLEKTE BULDULAR

Kar yağınca da hayvanlarının yiyeceği olan ot balyaları brandaların üzerine, kızaklara yüklenip köye getiriliyordu. Kar yağmayınca hayvancılıkla geçimini sağlayan köylüler, çareyi kızaklara tekerlek takmakta buldu.

"GEÇEN YIL OCAK AYINDA TİPİDEN DOLAYI EVDEN ÇIKAMAZDIK"

Büyükbaş hayvan besiciliği yapan Gökhan Yaşar, her yıl ocak ayında 2 metre karın olduğu bölgede bu sene etkili bir kar yağışının yaşanmadığını belirterek, "Geçen yıl ocak ayında fırtına ve tipiden dolayı evlerimizden çıkamazdık. Karla mücadele ederdik. Hayvanlarımıza ot vermek için de brandalarla, kızaklarla ot taşırdık. Kızaklarımızda kara saplanırdı. Bu yıl kar yok. Toprağın üzerinde de kızaklar gitmiyor. Ahırımıza uzak yerlerde biriktirdiğimiz otları taşımakta güçlük çekince de çareyi kızaklara tekerlek takmakta bulduk. Şimdilik bir sorunumuz yok. Ancak kar yağdığında eski yönteme geri döneriz" dedi.