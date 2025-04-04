Yayınlanma: 04.04.2025 - 18:24

Güncelleme: 04.04.2025 - 18:24

"33 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi partimin ve ülkemin hizmetine sunma cesaretiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adaylığımı açıklıyorum" diyerek adaylığını açıklayan Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın yaşamı merak ediliyor. Peki, Ümit Uysal kimdir? CHP Genel Başkan adayı Ümit Uysal'ın siyasi hayatı...

ÜMİT UYSAL KİMDİR?

Ümit Uysal 1970 yılında doğdu.

1991 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Üniversite yıllarında edebiyat dergilerinde öyküler yazdı.

ÜMİT UYSAL'IN SİYASİ YAŞAMI

Memleketi Antalya’da 1991 yılında avukatlığa başlayan Uysal, 9 Eylül 1992'de Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı.

Kurucu il meclisinde görev yapan Uysal, il yönetim kurulu üyeliği ve gençlik kolları başkanlığı görevlerinde bulundu. 2001 yılında 31 yaşındayken il başkanı seçildi.

Partisi, Uysal'ın il başkanlığını yaptığı 2002 yılında yapılan genel seçimlerde Antalya’da 13 milletvekilliğinden 8'ini kazandı.

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Muratpaşa Belediye Başkanı oldu. Yeniden aday gösterildiği 2019 yerel seçimlerini kazanarak başkanlık görevine devam eden Uysal, Mart 2024’te yüzde 62.3’lük oy oranıyla yeniden Muratpaşa Belediye Başkanı seçildi.

ÜMİT UYSAL'IN ÖZEL YAŞAMI

Uysal evli ve iki çocuk babasıdır.