Ümit Uysal’dan adaylık açıklaması: 'Görev duygusu içinde yapıldı'

Yayınlanma: 17.02.2025 - 14:46

Güncelleme: 17.02.2025 - 14:47

CHP’de cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak önseçimde kimlerin aday olacağı tartışılırken Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal “Eğer 20 milletvekili arkadaşım önerirse partinin birlik bütünlüğü ilkesi ve parti ahlakı çerçevesinde sonucuna saygı duyulacak bir ön seçime katılabilmek için aday adayı olmaktan onur duyarım” açıklamasını yaptı.

Bunun üzerine Uysal’ın aday olacağı iddiaları gündeme geldi. Sosyal medya hesabından açıklama paylaşan Uysal, önceki sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtti. Bir adaylık ilanı olmadığını vurgulayan Uysal “Değerli basın mensuplarımızın soruları üzerine yaptığım, ‘ihtiyaç ve talep oluşur ise ve yeterli sayıda arkadaşımız aday olarak görmek isterse, parti ahlakı ve parti bütünlüğü çerçevesinde aday olurum şartları zorlayacak bir hareket içine girmem’ şeklindeki açıklamam yine basının değerli mensupları tarafından ‘adaylık’ şeklinde yorumlanmıştır. 33 yıldır çeşitli kademelerinde görev yaptığım partimin; bir ihtiyacını görme, bir eksikliğini giderme, iktidar yürüyüşünü güçlendirme, demokratik niteliğini ve alternatif kadrolarının olduğunu, her CHP’linin her an göreve hazır olduğunu gösterme gayreti ile yine görev duygusu içinde yapılmış bir açıklamadır, ‘adaylık’ değildir” dedi.