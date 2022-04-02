Üniversite yerleşkesine Alparslan Türkeş'in ismi verildi
MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş’in ismi, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesindeki Kayseri Üniversitesi Yerleşkesine verildi.
MHP'nin kurucusu, 1980 öncesi 'Milliyetçi Cephe' adı verilen koalisyon hükûmetlerinde Başbakan Yardımcılığı görevinde bulunmuş olan Alparslan Türkeş'in adı Kayseri Üniversitesi tarafından Pınarbaşı ilçesindeki yerleşkeye verildi.
Üniversite açıklamasında şöyle denildi:
“Üniversitemiz Pınarbaşı Suna Yalçın Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne Pınarbaşılı hemşerilerimiz tarafından ulaştırılan talepler dikkate alınarak Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu’nun Kayseri’nin Pınarbaşı İlçesinde bulunan Üniversitemiz Yerleşkesine ‘Alparslan Türkeş Yerleşkesi’ adının verilmesi ile ilgili teklifi, Üniversitemiz Rektörlüğünce hayırsever ailenin uygun görüşleri de alınarak, Üniversitemiz Senatosunda görüşülmüş ve ilgili yerleşkenin ‘Alparslan Türkeş Yerleşkesi’ olarak isimlendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Türk Milletine ve Devletine büyük hizmetleri dokunan ve 25 yıl önce ahirete irtihal etmiş olan devlet adamı merhum Alparslan Türkeş'i rahmetle anıyoruz.”
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