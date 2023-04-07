Ünlü oyuncu Özlem Balcı, MHP Muğla 1. sıra milletvekili adayı oldu
TRT’nin en uzun soluklu dizilerinden olan Seksenler'deki rolüyle hafızalara kazınan dizi ver sinema oyuncusu Özlem Balcı, MHP’nin genel seçimlerde Muğla’dan 1’inci sıra adayı oldu. Balcı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hayatının canlandırıldığı ‘Reis’ filminde Emine Erdoğan’ı oynamıştı.
Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Muğla milletvekili adayları açıklandı. Açıklanan listede birinci sırayı TRT’de yayınlanan en uzun soluklu dizilerden Seksenler dizisi başta olmak üzere çok sayıda dizi ve sinema filminde yer alan Özlem Balcı getirildi.
1. SIRADAN ADAY OLDU
MHP’nin genel seçimlerde Muğla’dan 1’inci sırada Özlem Balcı, 2. sırada Ertuğrul Avcı, 3. sırada Mevlüt Kiriş, 4. sırada Abdulkadir Tekin, 5. sırada Şevket Tokur, 6. sırada Hilmi Başpınar ve 7. sırada Neslihan Doğangül Önder aday gösterildi.
ÖZLEM BALCI KİMDİR?
MHP Muğla Milletvekili birinci sıra adayı Özlem Balcı aslen Seydikemer doğumlu. Muğla bölgesindeki çok sayıda radyo ve televizyonda spikerlik yapan Balcı, TRT’nin en uzun soluklu dizilerinden Seksenler'de rol aldı.
Balcı ayrıca, 2016 yılında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatının canlandırıldığı ‘Reis’ filminde Emine Erdoğan’ı oynadı.
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