Üretici borç içindeyken: Hande Fırat'a 3.5 milyon TL hibe

Yayınlanma: 30.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.04.2023 - 03:00

AKP iktidarının yoksulluğa boğduğu Türkiye’de çiftçiler ve hayvancılıkla uğraşan yurttaşlar ekonomik kriz nedeniyle birçok problemle karşı karşıya. Yanlış politikalar yurttaşları iflasın eşiğine getirirken, devlet desteği alamamaktan yakınan birçok çiftçi ve hayvancı bulunurken, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında gazeteci Hande Fırat’ın küçükbaş hayvancılık yetiştiriciliği için yeni bina yapımı kapsamında 3.5 milyon lira hibe desteği alacağı ortaya çıktı.

Millet Gazetesi’nin haberine göre hibe desteğinin, Ankara’da 16 projeye verileceği belirtildi. Sektör dışından bir isme hibe desteğinin verilecek olması, kırsal kalkınma hibe desteklerinde “Hibe desteği gerçek üreticiye değil eşe, dosta, yandaşa veriliyor” tartışmalarını yeniden başlattı. Konuyu TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez ve tarım ekonomisti Tayfun Özkaya ile konuştuk.

(Baki Remzi Suiçmez)



‘SEÇİM ÖNCESİ KIYAK’

Seçim öncesi Fırat’a verilen desteği “gider ayak verilmiş bir kıyak” olarak gördüklerini söyleyen Suiçmez, “Sektör dışından alana girip destek alanların çoğu zaman içinde sektörden çıktı. Hibe verildikten sonra hayvancılık yapmayıp hibenin boşa gittiği kişiler var. Çiğ süt referans fiyatı son bir yılda 8.5 lirada sabit kaldı. Çiftçiler süt hayvanlarını kesime yolladı. TÜİK’in istatistiklerine göre son bir yılda havyan varlığında 1 milyondan fazla azalma var” dedi.

Suiçmez, “Hayvancılık sektörünün çökertildiği ortamda hayvancılığı ayakta tutmak yerine sektör dışındakilere hibe verilmemesi gerektiğine” dikkat çekti.

(Tayfun Özkaya)



‘KÜÇÜK ÜRETİCİYE DESTEK YOK’

Özkaya ise “Tarımla uğraşmayan insanlara kredi vermek son derece yanlış. Geçmişte bu şekilde hayvancılık kredileri alıp tesis bile yapmayıp o parayı başka yerde kullananlar oldu. Hibe ile küçük üreticileri desteklemenin hedeflenmediği ortada” diye konuştu.

GATES’İ ÖRNEK GÖSTERDİ

Hande Fırat, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan hibe desteği alacağını doğrularken hangi yatırım için destek alacağını ise açıklamadı. Konuya ilişkin Fırat’tan, “İki yıldır bu arazide tarım yapan bir kadınım. Yatırımı büyütmeye karar verdim. Kendi adımı hiç saklamadım. Beni görüp de kimse bana kapı açmasın diye vekâletimi şoförüme verdim. Hiçbir bakanlık yetkilisini aramadım. Hibe, 20 milyonluk yatırımı yaptıktan sonra gelecek” açıklaması geldi.

“Emeklilik projesi” olarak “birçok yatırımcının yaptığı” gibi tarım arazisi aldığını söyleyen Fırat, tarım arazisine yatırım yapan ABD’li milyarder Bill Gates’i örnek gösterdi. İktidarın başvurusundan haberdar olmadığını savunan Fırat, “Erdoğan’ı ve AKP’yi üzerimden yıpratmaya çalışmak, 15 Temmuz fotoğraflarını kullanmak, seçime giderken yıllardır tanıdığım diğer parti liderlerinin kendi yayın organlarından araştırmadan yayımlatmaları etik değildir. Mahkemede hesaplaşacağız” dedi.

ÇİFTÇİLERİN BORCU KATLANDI



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre, çiftçilerin bankalara olan kredi borcu 2022 Mart’ta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33.2 oranında artarak 186.9 milyar TL’ye yükseldi.

