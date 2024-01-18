Uşak Havaalanı'nda bu kış hiçbir uçuş başvurusu olmadı!

Uşak Havaalanı’ndan sefer başlatmak amacıyla 2023-2024 kış döneminde hiçbir havayolu işletmesi başvuruda bulunmadı.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 18.01.2024 - 03:00
Uşak Havaalanı'nda bu kış hiçbir uçuş başvurusu olmadı!
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CHP milletvekili Ali Karaoba, Zafer Havaalanı’na verilen yolcu garantisinden dolayı Uşak’taki uçuşların açılmadığını savundu. Karaoba, verdiği soru önergesinde Uşak Havaalanı’na gerçekleşen uçuş, yolcu sayısı ve çalışan personel sayısı hakkında bilgi istedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2018-2023 arasında 57 bin 432 yolcuya hizmet verildiğini kaydederek “2023-2024 kış döneminde Uşak Havalimanı’ndan sefer başlatmak amacıyla hiçbir havayolu işletmesinden başvuru gelmemiştir” yanıtı verdi.


Uşak Havaalanı Ali Karaoba CHP

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