Son dakika... Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu!

31.03.2026 14:47:00
Son dakika haberi... 'Rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın mal varlığına el konuldu. Hakimlik kararıyla Yalım’ın el konulan şirketlerine TMSF kayyım olarak atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında 27 Mart'ta gözaltına alınan ve dün hakkında tutuklama kararı verilen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın mal varlığına el konuldu. 

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Yalım’ın el konulan şirketlerine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da bulunduğu 9 kişi, dün çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı. Aynı dosyada yer alan 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ayrıca gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntülerin servis edilmesi üzerine başlayan tartışmaların ardından Yalım, dün disipline sevk edilmişti.

Son dakika... CHP'den 'Özkan Yalım' kararı: Disipline sevk edildi! Son dakika haberi... CHP Sözcüsü Zeynel Emre, gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın disipline sevk edildiğini duyurdu. Emre, "MYK olarak Özkan Yalım'ın üyeliğinin askıya alınmasını, iki hukukçu arkadaşın görevlendirilmesini, sonra da hangi karar çıkarsa, Özkan Yalım'ın söyleyeceklerini de dinleyerek bir disiplin süreci işletilmesine karar verildi" dedi.
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: 'Bu hususların iddialar kapsamında dikkate alınmasını...' ‘Rüşvet’ operasyonunda gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Yalım ifadesinde "Bu hususların iddialar kapsamında dikkate alınmasını talep ediyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Uşak Belediye başkanı olarak görev yaptığım için gurur duyuyor ve çalışmalarıma devam etmek istiyorum" dedi.
Son Dakika... Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım tutuklandı: 4 isme adli kontrol Son dakika haberi... Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da aralarında bulunduğu 13 kişi, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Yalım dahil 9 kişinin tutuklanmasına karar verildi. 4 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.