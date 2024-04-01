Son Dakika: Erdoğan balkona çıktı: Yerel seçim sonrası ilk açıklama
Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde konuşuyor.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde konuşuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
"Seçimi demokrasimize yakışır olgunlukta tamamladık. Millet sözünü sandık yoluyla söyler.
Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. 31 Mart bizim için dönüm noktası. Bu seçimin galibi demokrasimizdir.
Deliler gibi aşığım sizlere. Bu yolu beraber yürüyeceğiz. İradesini serbestçe sandığa yansıtan vatandaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum.
Seçim sonuçlarımızın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 31 Mart seçimleri 18. seçim imtihanımız oldu.
Yerel seçim imtihanından istediğimiz sonucu alamadık. Her olanda bir hayır vardır.
Millet kararını vermiştir. Yüksek Seçim Kurulumuz sonuçları açıklayacaktır.
Bu gerilemenin sonuçlarına bakacağız.
AYRINTILAR GELİYOR...
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