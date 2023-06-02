2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Üst yönetimde değişim ve kurultay süreci bekleniyor

CHP’den seçimin kaybedilmesinin ardından kamuoyunda oluşan değişim beklentisine karşı “Kimse hiçbir şey olmamış gibi davranmamızı beklemesin” açıklamaları geldi. Parti bu kapsamda dün seçim sonrası ilk defa Merkez Yönetim Kurulu’nu topladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında hafta boyu seçimle ilgili bu değerlendirme toplantıları sürecek. CHP örgütleri de partinin üst kademesinde yapılan bu toplantıları takip ediyor. Partinin il başkanları, toplantı sonucunda üst kademede ve MYK’de büyük değişiklikler bekliyor.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 02.06.2023 - 03:00
Üst yönetimde değişim ve kurultay süreci bekleniyor
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Konuyla ilgili Cumhuriyet’e konuşan il başkanları, örgüt içinde Kılıçdaroğlu’na desteğin sürdüğünü aktarıyor. Seçim sürecinin iyi yönetildiğini söyleyen başkanlar, “Genel başkan iyi bir performans sergiledi ve elinden geleni yaptı. Ancak ittifakın kalanından yeterli desteği alamadık. Diğer ittifak liderleri yeterli katkıyı sunamadı. Bir de karşımızda devlet imkanlarıyla yapılan bir kampanya vardı. İftiralar ve montajlar oldu. Buna karşı genel başkan yapabileceği her şeyi yaptı” değerlendirmesini yapıyor. 

İl başkanları parti üst yönetiminden gelen “Kongre süreçleri başlar, kurultay yerel seçim sonrasına kalabilir” açıklamalarına ilişkin de “Örgüt bunu doğru bulmuyor. Kongre süreçleri başlayacaksa kurultay da yapılmalı. Zaten genel başkana destek sürüyor. Yerel seçimlerden önce kurultay yapılsın, tekrar aday olsun ve destekle devam etsin” diyor. Bu kapsamda partide kogre süreçlerinin yaz döneminde başlaması, son baharda da kurultayın olması bekleniyor.

‘ÖNSEÇİM İŞLENMELİ’

İl başkanları parti içinde Ekrem İmamoğlu’na nasıl bakıldığına ilişkin ise “Henüz resmi bir çıkış yapmadığı için değerlendirmek doğru olmaz” yorumunu yapıyor. Parti içindeki bir grup ise genel başkan değişikliğinden çok parti tüzüğünü değiştirerek örgütlerin daha fazla söz sahibi olmasını istiyor. Bu kapsamda örgütlenmeye çalışan bir grup eski il başkanı; tepki çeken milletvekili listeleri sonrası parti tüzüğüne ön seçimi ve temayül yoklaması gibi konuların net bir şekilde işlenmesini istiyor. Parti içindeki bu muhalif grup, tüzük kurultayını toplamayı hedefliyor. 


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