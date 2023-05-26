Özgür Erdursun EYT'lileri sevindirecek haberi paylaştı: 'Az önce Kılıçdaroğlu ile görüştüm...'
CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü belirten sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda 08.09.1999 sonrası sigortalı olanlara kademeli emeklilik geleceğini aktardı. Erdursun, "EYT’de tüm eksikler giderilecek" dedi.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur oylamasına günler kala, ekonomi Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor.
Son olarak Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) uzun yıllardır süren mücadelelerini yakından etkileyecek bir gelişme yaşandı.
"AZ ÖNCE KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜM..."
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Twitter'dan yaptığı paylaşımla kademeli emeklilik konusunda mağdur olanları sevindirecek haberi paylaştı.
"Az önce Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu ile görüştüm" diyen Erdursun, "08.09.1999 sonrası sigortalı olanlara KADEMELİ EMEKLİLİK gelecek! EYT’de tüm eksikler giderilecek…" ifadelerini kullandı.
Az önce Cumhurbaşkanı adayı Sayın @kilicdarogluk ile görüştüm. 08.09.1999 sonrası sigortalı olanlara KADEMELİ EMEKLİLİK gelecek! EYT’de tüm eksikler giderilecek…— Özgür Erdursun (@ozgurerdursun) May 26, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- Muharrem İnce ikinci tur için kararını verdi
- Seçimde Emniyet müdürlerine özel görev
- Erdoğan'ın izlettiği montaj görüntülere erişim engeli!
- Vietnam'da Nusret'i taklit eden noodle satıcısına hapis
- Twitter hesabından haftalar sonra peş peşe paylaşım!
- Protesto eden yurttaşlara gözaltı!
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a jet 'terör' yanıtı
- Erdoğan'a hakarette bugün: 32 yıl hapsi isteniyor
- İmamoğlu ve tartıştığı esnaf birbirinden şikayetçi oldu
- Hayalet seçmen!