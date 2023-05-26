Süleyman Soylu canlı yayında Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı, Mehmet Akif Ersoy araya girdi: 'Bu sözünüz incitebilir...'

Yayınlanma: 26.05.2023 - 11:40

Güncelleme: 26.05.2023 - 11:42

İçişleri Bakanı ve AKP milletvekili Süleyman Soylu, önceki akşam Habertürk canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Burada yine CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Soylu, "Amerika bu seçimi kazanmak için bütün her şeyi ortaya koyuyor. (ABD) Altındaki farklılıkları, altındaki materyalleri, altındaki kişileri, kime zamanında yatırım yapmışsa bugün devreye sokuyor. Birinci turda soktu, yenildi. Yanlış anlamayın, yenilen Kılıçdaroğlu değildir, yenilen Amerika'dır. Kılıçdaroğlu, Amerika'nın oradaki sözcüsüdür, adayıdır" ifadelerini kullandı.

MEHMET AKİF ERSOY ARAYA GİRDİ

Soylu'nun, Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra ona oy veren seçmeni de hedef alan bu açıklamalarının ardından sunucu Mehmet Akif Ersoy araya girdi.

Ersoy, Soylu'nun ifadelerine karşılık "Efendim... Kılıçdaroğlu’na 25 milyon vatandaş oy verdi. Bu sözünüz incitebilir" uyarısını yaptı. Soylu'dan ise "Yoo, niye incitsin" yanıtı geldi.

O anlar sosyal medyada da gündem oldu.