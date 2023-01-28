Uyuşturucu baronlarıyla fotoğrafları çıkan Soylu: Cari açığı kapatmak için uyuşturucu kaçakçılığı mı yapıyoruz?

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 20:44

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 20:44

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yapımı tamamlanan yeni hükümet konağının açılış töreninde konuştu.

Burada yaptığı konuşmada Soylu, şunları kaydetti:

"Allah rızası için size soruyorum. Biz uyuşturucu kaçakçılığı mı yapıyoruz cari açığı kapatmak için? Allah'tan korkar insan. Aynı iftiraları (Adnan) Menderes'e, arkadaşlarına attılar, idam ettiler. Rahmetli (Turgut) Özal'a attılar, Rahmetli (Necmettin) Erbakan'a, Özal'a, (Alparslan) Türkeş'e attılar. (Süleyman) Demirel'e hanımı üzerinden attılar. Neymiş? Rahmetli Erbakan Libya'ya gitmiş, çadıra davet etmişler. Neymiş? Başbakanlıkta hocaefendileri toplamış, onlara iftar vermiş. Diyarbakır'a gittim, bütün hocaefendileri topladım, kameraları karşıma aldım, bir icazet merasiminde. Ne söylüyorsanız söyleyin şimdi bakalım? Bu ülkenin değerlerinden, insanından, inancından, diyanetinden sürekli nefret edenlere karşı, insanların kılık kıyafetlerini hapis içine almaya çalışanlara karşı Menderes kadar, Tayyip Erdoğan kadar cesaretli olamazsak yazık olsun bize. Sonuna kadar ipimiz cebimizde gezeceğiz."

KILIÇDAROĞLU "FOTOROMAN SÜLEYMAN" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bakan Soylu için "Bütün kaçakçılarla fotoğrafı çıkıyor. Ne denir ona, Fotoroman Süleyman denir. Uyuşturucu kaçakçısıyla, mafyayla fotoğrafı var. Bu İçişleri Bakanı mıdır yoksa başka bir model midir?" açıklamasında bulunmuştu.