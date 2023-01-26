Behzat Ç. ekibinden Soylu ve Gökçek'e gönderme: Bir dönem dinozorlarla geçti

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 21:02

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 21:04

TV100'de yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum’a bu hafta Behzat Ç. dizisi oyuncuları Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu ve Berkan Şal konuk oldu.

Program sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e yapılan "göndermeler" ise dikkat çekti.

"BİR DÖNEM DİNOZORLARLA GEÇTİ"

Candan Tolga Işık'ın "Eski Ankara ile yeni Ankara arasındaki farkı hissettiniz mi?" sorusuna, Erdal Beşikçioğlu "Ankara'nın arafta kaldığı bir dönem vardı. Ondan kurtulmasına biz çok sevindik açıkçası" şeklinde yanıt verdi. İnanç Konukçu ise "Bir dönem dinozorlarla geçti. Ne diyelim işte..." ifadelerini kullandı.

"SÜLEYMAN BEY BENİ NE YAPAR?"

"Bize emniyetten bir personel gibi davranıyorlar. Ellerinde olsa hepimize birer tane kimlik çıkaracaklar. Emniyetteki arkadaşların her biri ellerinden gelen yardımı esirgemiyorlar" diyen Beşikçioğlu'na, Işık "Böyle bir sahne var mı? Erdal Beşikçioğlu ve polis memuru bir sahnede..." sorusunu sordu. Beşikçioğlu söz konusu soruya "Bunlar burada anlatılmaz. Emniyet teşkilatından bahsediyorusnuz. Süleyman Bey beni napar sonra?" şeklinde yanıt verdi.