Uzay fotoğrafçısının sosyoloji profesörünü rahatsız eden paylaşımı: 'Mübarek ramazan günü...'

07 Nisan 2022 Perşembe, 13:43

Uzay fotoğrafçısı Uygar Mitat'ın yeni yapacağı çekimle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Şan'ı rahatsız etti.

Uygar Mitat, çalışma masasının fotoğrafını da eklediği paylaşımında "Tam teleskobu ayarladım. Köyde elektrikler gitti :))) Teleskobu bağladım akülere, muhteşem bir karanlıkta çekim yapıyorum keyiften puro yaktım hahahaha" diye yazmıştı.

Mitat'ın fotoğrafını kendi Twitter hesabından alıntılayan Mustafa Kemal Şan ise masada bulunan, yarısına kadar rakı dolu bardaktan rahatsız oldu. Prof. Dr. Şan, "Rakı içene de içmeyene de sözüm yok da mübarek ramazan günü göklere teleskopla bakan bu gökyüzü fotoğrafçısı rakısını yudumladığını neden ifşa etmek ister. İslam'a inanmasa da toplumun dinine saygı duymak bence büyük erdemdir" ifadelerini kullandı.

Twitter hesabındaki profilinde uzmanlık alanlarını "Kimlik, Çokkültürlülük, Din, Sosyoloji" diyerek sıraladığı görülen Mustafa Kemal Şan, sosyal medyada gündem haline gelen ve tepki çeken paylaşımını daha sonra sildi.





Uygar Mitat ise Prof. Dr. Şan'a yanıtında tepkisini "52 milyon ışık yılı uzaydaki galaksideyim diyorum, 'toplumun dini' diyor, 'neden rakı içtiğini ifşa ediyorsun' diyor" diyerek dile getirdi.